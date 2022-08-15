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Зеленский провел первые в истории переговоры с президентом Нигера

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Зеленский в последние недели пообщался более чем с 10 африканскими лидерами, все беседы состоялись впервые в истории отношений Украины с этими странами
Зеленский в последние недели пообщался более чем с 10 африканскими лидерами, все беседы состоялись впервые в истории отношений Украины с этими странами
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

По его словам, это первые переговоры лидеров двух стран за всю историю двусторонних отношений.

Зеленский сообщил, что поблагодарил собеседника за поддержку Украины в ООН.

"Договорились о развитии двустороннего сотрудничества и координации участия в международных проектах. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной безопасности", – написал президент Украины по итогам разговора.

Контекст:

20 июня во время выступления на заседании Бюро ассамблеи Африканского союза Зеленский заявил, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.

10 июля Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.

12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.

За последние недели Зеленский провел ряд переговоров с африканскими лидерами. Так, 5 августа Зеленский в разговоре с президентом Малави отметил, что это уже девятое африканское государство за последнее время, с которым Украина впервые контактирует на самом высоком уровне за всю историю своей независимости. После этого он провел переговоры с президентами Ботсваны и Демократической Республики Конго, тоже первые в истории отношений. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, Африка, переговоры, Нигер, Владимир Зеленский, сотрудничество
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