Зеленский провел первые в истории переговоры с президентом Нигера

По его словам, это первые переговоры лидеров двух стран за всю историю двусторонних отношений.
Зеленский сообщил, что поблагодарил собеседника за поддержку Украины в ООН.
"Договорились о развитии двустороннего сотрудничества и координации участия в международных проектах. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной безопасности", – написал президент Украины по итогам разговора.
Провів перші в історії відносин перемовини з Президентом Нігеру @mohamedbazoum. Подякував за підтримку України в #ООН, домовилися про розвиток двосторонньої співпраці та координацію участі в міжнародних проектах. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2022
20 июня во время выступления на заседании Бюро ассамблеи Африканского союза Зеленский заявил, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.
10 июля Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.
12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.
За последние недели Зеленский провел ряд переговоров с африканскими лидерами. Так, 5 августа Зеленский в разговоре с президентом Малави отметил, что это уже девятое африканское государство за последнее время, с которым Украина впервые контактирует на самом высоком уровне за всю историю своей независимости. После этого он провел переговоры с президентами Ботсваны и Демократической Республики Конго, тоже первые в истории отношений.