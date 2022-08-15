Зеленский провел первые в истории переговоры с президентом Нигера

Зеленский в последние недели пообщался более чем с 10 африканскими лидерами, все беседы состоялись впервые в истории отношений Украины с этими странами Фото: president.gov.ua

По его словам, это первые переговоры лидеров двух стран за всю историю двусторонних отношений.

Зеленский сообщил, что поблагодарил собеседника за поддержку Украины в ООН.

"Договорились о развитии двустороннего сотрудничества и координации участия в международных проектах. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной безопасности", – написал президент Украины по итогам разговора.

Провів перші в історії відносин перемовини з Президентом Нігеру @mohamedbazoum. Подякував за підтримку України в #ООН, домовилися про розвиток двосторонньої співпраці та координацію участі в міжнародних проектах. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2022