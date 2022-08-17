"Начинаем "африканский трек". Стефанчук анонсировал встречи с парламентами стран Африки, чтобы "развеять мифы" РФ об Украине

Об этом 17 августа в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук.
Он подчеркнул, что перед тем как Украина получила статус кандидата в члены ЕС, руководство Верховной Рады встретилось со спикерами "практически всех стран Евросоюза".
"Мы видим результат: очень много изменений, связанных с отношением к Украине, шли именно от парламентов тех или иных государств. Мы и в дальнейшем будем поддерживать этот трек, – отметил Стефанчук. – Сейчас перед нами новый вызов – мы начинаем "африканский трек": будем встречаться с парламентами и спикерам стран Африки для того, чтобы развеять те мифы, которые насаждает РФ об Украине".
По словам главы Рады, это необходимо для поддержания реноме Украины в мире "как абсолютно цивилизованной и фундаментальной страны, которая является образцом свободы и демократии".
20 июня во время выступления на заседании Бюро ассамблеи Африканского союза президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.
10 июля Зеленский отметил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.
12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.
5 августа Зеленский в разговоре с президентом Малави отметил, что это уже девятое африканское государство за последнее время, с которым Украина впервые контактирует на самом высоком уровне за всю историю своей независимости. После этого он провел переговоры с президентами Ботсваны и Демократической Республики Конго, тоже первые в истории отношений. 15 августа Зеленский провел переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом, 16 августа – с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой.