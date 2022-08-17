"Начинаем "африканский трек". Стефанчук анонсировал встречи с парламентами стран Африки, чтобы "развеять мифы" РФ об Украине

Об этом 17 августа в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук.

Он подчеркнул, что перед тем как Украина получила статус кандидата в члены ЕС, руководство Верховной Рады встретилось со спикерами "практически всех стран Евросоюза".

"Мы видим результат: очень много изменений, связанных с отношением к Украине, шли именно от парламентов тех или иных государств. Мы и в дальнейшем будем поддерживать этот трек, – отметил Стефанчук. – Сейчас перед нами новый вызов – мы начинаем "африканский трек": будем встречаться с парламентами и спикерам стран Африки для того, чтобы развеять те мифы, которые насаждает РФ об Украине".

По словам главы Рады, это необходимо для поддержания реноме Украины в мире "как абсолютно цивилизованной и фундаментальной страны, которая является образцом свободы и демократии".