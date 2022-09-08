Из украинских портов по "зерновому коридору" вышли еще пять судов с продовольствием

В турецком ведомстве подчеркнули, что отгрузка украинского зерна продолжается по плану.

"По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще пять судов", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

30 августа в Мининфраструктуры Украины сообщили, что по "зерновому коридору" из украинских портов вышло уже 61 судно. На их борту было около 1,5 млн тонн агропродукции.