Из украинских портов по "зерновому коридору" вышли еще пять судов с продовольствием

В турецком ведомстве подчеркнули, что отгрузка украинского зерна продолжается по плану.
"По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще пять судов", – говорится в сообщении.
Tah * l sevkiyat * planland * gibi devam ediyor. Bugün sabah itibar * yla Ukrayna limanlar * ndan 5 gemi daha hareket etti. #MSB— T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) September 8, 2022
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
30 августа в Мининфраструктуры Украины сообщили, что по "зерновому коридору" из украинских портов вышло уже 61 судно. На их борту было около 1,5 млн тонн агропродукции.