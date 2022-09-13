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Еще семь судов с агропродукцией вышли из украинских портов в страны Азии и Европы – Мининфраструктуры

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С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 2,9 млн тонн агропродукции
С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 2,9 млн тонн агропродукции
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Еще семь судов со 151,5 тыс. тонн агропродукции вышло из портов Одесса, Черноморск и Пивденный в страны Азии и Европы. Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

В ведомстве отмечают, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 2,9 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышло 129 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки. Столько же судов зашло под новую загрузку украинским продовольствием.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0nqQZi4EwFDQhbHQ3Ax53FhtNZ5voqiuDegCBNAhToKtx5MJXdf5GSZVsSAqvJa1Fl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Одесса, Азия, экономика, Европа, торговля, судно, Черноморск, зерно
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