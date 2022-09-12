Франция и Румыния подпишут соглашение по увеличению экспорта украинского зерна

Соглашение должно помочь увеличить экспорт украинского зерна в развивающиеся страны Фото: depositphotos.com

По словам министра, соглашение должно быть подписано 12 сентября. Бон добавил, что договоренность будет охватывать экспорт сухопутным, морским и речным транспортом.

Согласно проекту соглашения, с которым ознакомилось Reuters, стороны будут сотрудничать для повышения эффективности румынского порта "Галац".

Также оно будет касаться увеличения пропускной способности румынского порта Констанца и Сулинского канала. Кроме того, Париж и Бухарест оборудуют пограничные пункты на севере Румынии.

Франция будет финансировать первоначальную техническую экспертизу и сотрудничать с Бухарестом в определении финансирования на будущее.