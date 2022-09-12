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Франция и Румыния подпишут соглашение по увеличению экспорта украинского зерна

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Соглашение должно помочь увеличить экспорт украинского зерна в развивающиеся страны
Соглашение должно помочь увеличить экспорт украинского зерна в развивающиеся страны
Фото: depositphotos.com

Министр транспорта Франции Клеман Бон заявил 11 сентября, что подпишет соглашение с Румынией, чтобы помочь увеличить экспорт украинского зерна в развивающиеся страны, в том числе в страны Средиземноморья. Об этом пишет Reuters.

По словам министра, соглашение должно быть подписано 12 сентября. Бон добавил, что договоренность будет охватывать экспорт сухопутным, морским и речным транспортом.

Согласно проекту соглашения, с которым ознакомилось Reuters, стороны будут сотрудничать для повышения эффективности румынского порта "Галац".

Также оно будет касаться увеличения пропускной способности румынского порта Констанца и Сулинского канала. Кроме того, Париж и Бухарест оборудуют пограничные пункты на севере Румынии.

Франция будет финансировать первоначальную техническую экспертизу и сотрудничать с Бухарестом в определении финансирования на будущее.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

30 августа в Мининфраструктуры Украины сообщили, что по "зерновому коридору" из украинских портов вышло уже 61 судно. На их борту было около 1,5 млн тонн агропродукции.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Румыния, Франция, экспорт, торговля, война России против Украины, зерно
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