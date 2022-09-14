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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия пытается спекулировать, чтобы сорвать договоренности об экспорте украинского продовольствия – Шмыгаль

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Шмыгаль говорил о "зерновой инициативе" с координатором системы ООН в Украине
Шмыгаль говорил о "зерновой инициативе" с координатором системы ООН в Украине
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

За время действия зерновой экспортной инициативы из портов Украины вышло 134 судна с продовольствием, рассказал 14 cентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль координатору системы ООН в Украине Дениз Браун, недавно назначенной на этот пост.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram по итогам встречи с Браун. 

Премьер отметил, что Украина придает особое значение сотрудничеству с ООН и ее структурами в период полномасштабного вторжения РФ. 

"Поблагодарил за начало программ поддержки для пострадавших от войны украинцев. Обсудили "зерновую инициативу". По последним данным, из украинских портов вышло 134 корабля, из которых 90 – в страны Азии и Африки. Враг пытается спекулировать, чтобы сорвать договоренность. Должны использовать все механизмы, чтобы предотвратить провокации России и продолжить экспорт продукции в страны, которые в этом нуждаются", – написал он.

По словам Шмыгаля, он также обсуждал с представительницей ООН вопросы, касающиеся отопительного сезона в Украине, восстановления страны и поддержки малого и среднего бизнеса. 

"Призвал ООН поддержать наше государство по этим направлениям через соответствующие программы, – добавил он. – Также отметил необходимость отправки на Запорожскую АЭС совместной миссии ООН и Евросоюза. Надо положить конец ядерному терроризму России и полностью демилитаризовать станцию и прилегающие к ней территории".

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, ООН, АЭС, Запорожская АЭС, судно, Денис Шмыгаль, сотрудничество, зерно, восстановление
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