Россия пытается спекулировать, чтобы сорвать договоренности об экспорте украинского продовольствия – Шмыгаль

Шмыгаль говорил о "зерновой инициативе" с координатором системы ООН в Украине Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Об этом Шмыгаль написал в Telegram по итогам встречи с Браун.

Премьер отметил, что Украина придает особое значение сотрудничеству с ООН и ее структурами в период полномасштабного вторжения РФ.

"Поблагодарил за начало программ поддержки для пострадавших от войны украинцев. Обсудили "зерновую инициативу". По последним данным, из украинских портов вышло 134 корабля, из которых 90 – в страны Азии и Африки. Враг пытается спекулировать, чтобы сорвать договоренность. Должны использовать все механизмы, чтобы предотвратить провокации России и продолжить экспорт продукции в страны, которые в этом нуждаются", – написал он.

По словам Шмыгаля, он также обсуждал с представительницей ООН вопросы, касающиеся отопительного сезона в Украине, восстановления страны и поддержки малого и среднего бизнеса.

"Призвал ООН поддержать наше государство по этим направлениям через соответствующие программы, – добавил он. – Также отметил необходимость отправки на Запорожскую АЭС совместной миссии ООН и Евросоюза. Надо положить конец ядерному терроризму России и полностью демилитаризовать станцию и прилегающие к ней территории".