Автомобиль Зеленского попал в ДТП в Киеве – пресс-секретарь

В автомобиль Зеленского и машины сопровождения врезался легковой автомобиль, сообщил Никифоров, президента уже осмотрел его врач Фото: president.gov.ua

"В Киеве произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, которые сопровождают главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете "скорой". Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители", – написал он.

Зеленский 14 сентября совершил рабочий визит в Харьковскую область. Он посетил освобожденный от оккупантов Изюм и встретился с военнослужащими, которые принимают участие в контрнаступлении по освобождению временно оккупированных территорий.