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Автомобиль Зеленского попал в ДТП в Киеве – пресс-секретарь

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В автомобиль Зеленского и машины сопровождения врезался легковой автомобиль, сообщил Никифоров, президента уже осмотрел его врач
В автомобиль Зеленского и машины сопровождения врезался легковой автомобиль, сообщил Никифоров, президента уже осмотрел его врач
Фото: president.gov.ua

Автомобиль президента Украины Владимира Зеленского в ночь с 14-го на 15 сентября в Киеве попал в ДТП. Об этом пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил в Facebook.

"В Киеве произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, которые сопровождают главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете "скорой". Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители", – написал он. 

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/pfbid0duKD7qRCuLLfrz8D5hHEqDMoaRCecd5SgFrUkwJ42xF3HGrx8eyaKGsm5P48RK5ql

Зеленский 14 сентября совершил рабочий визит в Харьковскую область. Он посетил освобожденный от оккупантов Изюм и встретился с военнослужащими, которые принимают участие в контрнаступлении по освобождению временно оккупированных территорий.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, ДТП, Владимир Зеленский, военнослужащий, врач, Сергей Никифоров
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