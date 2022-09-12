"Спасите молодые, смелые сердца". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила защитникам "Азовстали" новую анимацию

"Азов" – сталь. Горячие сердца стальной оболочки. Неукротимые, сильные и смелые. Настоящие солдаты, патриоты, которые отважно защищали последний клочок украинской земли в Мариуполе. Они отказались сдаваться сами. Стояли до конца. Единственным способом спасти жизни было выполнить приказ. Они полностью выполнили свой воинский долг. Теперь мы все боремся за их возвращение. Спасите "Азов"! Спасите молодые, смелые сердца", – написала Прокопенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных.

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Это произошло в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.