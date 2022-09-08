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09 сентября, 2022
 
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Мать защитника "Азовстали" появилась на Венецианском фестивале в футболке с принтом Free Azovstal Defenders

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Сын Самойленко находится в плену у оккупантов
Сын Самойленко находится в плену у оккупантов
Фото: azovstalfamilies / Instagram

Во время мировой премьеры фильма "Люксембург, Люксембург" украинского режиссера Антонио Лукича на 79-м Венецианском международном кинофестивале член съемочной группы и мать офицера полка "Азов" Ильи Самойленко Алла Самойленко появилась на фотосессии в футболке с надписью Free Azovstal Defenders.

Соответствующее фото опубликовано на странице Ассоциации членов семей защитников в Instagram.

"Мать офицера "Азова" напомнила мировому сообществу о защитниках "Азовстали", – говорится в публикации.

Сын Анны Самойленко также находится в плену у российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных.

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Это произошло в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

Теги: полк Азов, война России против Украины, Венецианский кинофестиваль, Антонио Лукич
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