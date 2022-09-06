Украинца, который сдавал оккупантам координаты позиций полка "Азов", приговорили к 16 годам заключения. Его сообщника – к 10 годам

"Прокуроры в суде доказали, что в 2017 году представители ФСБ РФ завербовали осужденного. До февраля 2022 года он сдавал иностранной разведке местонахождение добровольческого батальона "Азов" и информацию об отдельных военнослужащих", – говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, с мая 2022 года, временно проживая в Египте, мужчина через социальные сети вышел на представителей террористической организации "ДНР" и начал сотрудничать с ними.
"Заручившись поддержкой пророссийски настроенного жителя Черниговской области, он осуществлял незаконную разведывательную деятельность в пользу псевдореспублики, передавал информацию о местонахождении школ и детских садов на территории Черниговской области, а также места дислокации военнослужащих ВСУ", – отметили в прокуратуре.
В начале июня злоумышленник вернулся в Украину. Он приехал в Черновицкую область, где собирал сведения о дислокации объектов критической инфраструктуры (железнодорожных переездов, тоннелей, мостов), времени движения поездов, а также местах расположения воинских частей ВСУ и военных формирований Украины.
Предателя задержали в Черновцах. Суд признал его виновным в государственной измене и осуществлении незаконной разведывательной деятельности в пользу террористической организации (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).
Его сообщник задержан по месту жительства в Черниговской области – за разведывательную деятельность в пользу террористической организации он приговорен к 10 годам заключения.
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По данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабного вторжения России в Украине зарегистрировали 14 847 уголовных производств относительно преступлений против основ национальной безопасности, 1645 из них касаются государственной измены.