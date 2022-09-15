Возле Мариуполя наблюдают необычную активность россиян – Андрющенко

По его словам, в районе хутора Бабах-Тарама возле села Урзуф целый день фиксировали работу вражеской артиллерии в сторону условной линии фронта в Запорожской области.
"Усиление работы авиации врага – самолеты по направлению Ейска (Приморско-Ахтарск) над морем, набирающие высоту возле Мангуша/Никольского и производящие выстрелы. Раньше самолеты пытались подойти гораздо ближе, к Розовке / Конские Раздоры. Теперь, судя по всему, опасаются. И это хорошо", – отметил советник.
Андрющенко добавил, что на обоих заводах Мариуполя слышны взрывы – это проходит разминирование.
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
По данным Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.
Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".