Возле Мариуполя наблюдают необычную активность россиян – Андрющенко

По его словам, в районе хутора Бабах-Тарама возле села Урзуф целый день фиксировали работу вражеской артиллерии в сторону условной линии фронта в Запорожской области.

"Усиление работы авиации врага – самолеты по направлению Ейска (Приморско-Ахтарск) над морем, набирающие высоту возле Мангуша/Никольского и производящие выстрелы. Раньше самолеты пытались подойти гораздо ближе, к Розовке / Конские Раздоры. Теперь, судя по всему, опасаются. И это хорошо", – отметил советник.

Андрющенко добавил, что на обоих заводах Мариуполя слышны взрывы – это проходит разминирование.