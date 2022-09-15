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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле Мариуполя наблюдают необычную активность россиян – Андрющенко

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Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая
Фото: EPA

В Мариупольском районе Донецкой области наблюдается необычная активность российских военных. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, в районе хутора Бабах-Тарама возле села Урзуф целый день фиксировали работу вражеской артиллерии в сторону условной линии фронта в Запорожской области.

"Усиление работы авиации врага – самолеты по направлению Ейска (Приморско-Ахтарск) над морем, набирающие высоту возле Мангуша/Никольского и производящие выстрелы. Раньше самолеты пытались подойти гораздо ближе, к Розовке / Конские Раздоры. Теперь, судя по всему, опасаются. И это хорошо", – отметил советник.

Андрющенко добавил, что на обоих заводах Мариуполя слышны взрывы – это проходит разминирование.

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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