В Мариуполе подорвали патруль оккупантов – советник мэра

"Есть подтверждение подрыва патруля оккупантов по улице Карпинского Кальмиусского района, пытавшихся стереть "Ї" и догнать наших "художников". Три оккупанта госпитализированы в больницу Донецка, к сожалению, живыми. Никто из художников не пострадал и все находятся в безопасности", – сообщил Андрющенко.
Украинская буква "Ї" является символом движения сопротивления оккупации в Мариуполе.
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. До сих пор город остается под российской оккупацией.
По данным Андрющенко, в настоящее время в Мариуполе остается 120–130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.