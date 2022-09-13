В Мариуполе подорвали патруль оккупантов – советник мэра

"Есть подтверждение подрыва патруля оккупантов по улице Карпинского Кальмиусского района, пытавшихся стереть "Ї" и догнать наших "художников". Три оккупанта госпитализированы в больницу Донецка, к сожалению, живыми. Никто из художников не пострадал и все находятся в безопасности", – сообщил Андрющенко.

Украинская буква "Ї" является символом движения сопротивления оккупации в Мариуполе.