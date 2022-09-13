В оккупированном Мариуполе первоклассников заставляют учить гимн России

"Мариуполь. Промывка мозгов детям стартовала. Первоклассникам рассказывают учителя, что они часть России. Домашнее задание – выучить гимн России. Что сразу бросается в глаза – учебники. Из российского учебника дети могут узнать, что... украинцев в России нет. Особенно талантливые коллаборанты уже рассказывают первоклассникам, что украинцы – вымышленная нацистами нация", – написал Андрющенко и опубликовал фотографии российских учебников.
Также он считает, что когда речь идет о 15 годах заключения за измену учителям, – это вполне адекватное наказание "за искалеченные детские души".
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. До сих пор город остается под российской оккупацией.
По данным Андрющенко, в настоящее время в Мариуполе остается 120–130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.