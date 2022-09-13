ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мариуполе первоклассников заставляют учить гимн России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинских детей в оккупированном Мариуполе заставляют учить гимн России
Украинских детей в оккупированном Мариуполе заставляют учить гимн России
Фото: depositphotos.com

Во временно оккупировано российскими военными Мариуполе первоклассников заставляют учить гимн России. Об этом 13 сентября сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Мариуполь. Промывка мозгов детям стартовала. Первоклассникам рассказывают учителя, что они часть России. Домашнее задание – выучить гимн России. Что сразу бросается в глаза – учебники. Из российского учебника дети могут узнать, что... украинцев в России нет. Особенно талантливые коллаборанты уже рассказывают первоклассникам, что украинцы – вымышленная нацистами нация", – написал Андрющенко и опубликовал фотографии российских учебников.

Фото: Андрющенко Time / Telegram
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Также он считает, что когда речь идет о 15 годах заключения за измену учителям, – это вполне адекватное наказание "за искалеченные детские души".

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. До сих пор город остается под российской оккупацией.

По данным Андрющенко, в настоящее время в Мариуполе остается 120–130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, образование, военные, Мариуполь, учебники, дети, школьники, война России против Украины, гимн, Петр Андрющенко, вторжение России в Украину
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Названы победители премии "Эмми 2022"
Названы победители премии "Эмми 2022"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
"Вкусные", "Персики мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото
"Вкусные", "Персики – мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото
"Всегда красивая и горячая женщина". 47-летняя Лонгория снялась в топе и облегающих брюках с поднятыми ногами
"Всегда красивая и горячая женщина". 47-летняя Лонгория снялась в топе и облегающих брюках с поднятыми ногами
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео
"Волшебно!", "Мурашки!" Жена Макаревича показала, как он поет в храме
"Волшебно!", "Мурашки!" Жена Макаревича показала, как он поет в храме
Голубая толстовка и подсолнухи. 28-летняя Свитолина показала, как отпраздновала в Монако свой день рождения
Голубая толстовка и подсолнухи. 28-летняя Свитолина показала, как отпраздновала в Монако свой день рождения
Лидер группы "Антитіла": Путин умер. Все, конец. Морда ботоксного деда еще пугает самых упоротых, но кое-кто уже тыкает ее палкой
Лидер группы "Антитіла": Путин умер. Все, конец. Морда ботоксного деда еще пугает самых упоротых, но кое-кто уже тыкает ее палкой
  53-летняя Лопес вышла на прогулку с 16-летней дочерью Аффлека от первого брака. Видео
  53-летняя Лопес вышла на прогулку с 16-летней дочерью Аффлека от первого брака. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (317201)
2
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой (132790)
3
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди (59330)
4
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (22654)
5
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом (17098)
6
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей (16108)
7
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео (15253)
8
"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасны в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть (12926)
 
 
 
 