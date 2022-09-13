В оккупированном Мариуполе первоклассников заставляют учить гимн России

"Мариуполь. Промывка мозгов детям стартовала. Первоклассникам рассказывают учителя, что они часть России. Домашнее задание – выучить гимн России. Что сразу бросается в глаза – учебники. Из российского учебника дети могут узнать, что... украинцев в России нет. Особенно талантливые коллаборанты уже рассказывают первоклассникам, что украинцы – вымышленная нацистами нация", – написал Андрющенко и опубликовал фотографии российских учебников.

Фото: Андрющенко Time / Telegram

Также он считает, что когда речь идет о 15 годах заключения за измену учителям, – это вполне адекватное наказание "за искалеченные детские души".