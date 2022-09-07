В Мариуполе оккупанты хотят провести "первую волну мобилизации" в сентябре – советник мэра

"В последний день августа в Мангуше прошло заседание гауйляйтеров. От донецкого руководства поступило указание срочно восстановить военный учет в Мариупольском районе. Более того, такое протокольное поручение возложено на бумагу. Это означает, что по крайней мере Мангушский район ждет уже официальная мобилизация в течение сентября. По нашим данным такое же указание получено и по Мариуполю, однако исполнение отсрочено на две недели. То есть ориентировочно в 20-х числах сентября Мариуполь и район ожидает первая волна мобилизации", – написал он.

Андрющенко призвал мужчин призывного возраста эвакуироваться.

"Не дайте превратить себя в пушечное мясо", – добавил советник.