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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты хотят провести "первую волну мобилизации" в сентябре – советник мэра

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Мариуполь находится под временной российской оккупацией
Мариуполь находится под временной российской оккупацией
Фото: EPA

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области оккупанты в сентябре планируют "первую волну мобилизации". Об этом сообщил в Telegram 6 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В последний день августа в Мангуше прошло заседание гауйляйтеров. От донецкого руководства поступило указание срочно восстановить военный учет в Мариупольском районе. Более того, такое протокольное поручение возложено на бумагу. Это означает, что по крайней мере Мангушский район ждет уже официальная мобилизация в течение сентября. По нашим данным такое же указание получено и по Мариуполю, однако исполнение отсрочено на две недели. То есть ориентировочно в 20-х числах сентября Мариуполь и район ожидает первая волна мобилизации", – написал он.

Андрющенко призвал мужчин призывного возраста эвакуироваться.

"Не дайте превратить себя в пушечное мясо", – добавил советник.

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".

Американская газета The Washington Post отметила, что партизаны – большое преимущество Украины в войне, которую развязала Россия. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, оккупация, Мариуполь, мобилизация, война России против Украины, Петр Андрющенко
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