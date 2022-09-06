ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве украинскому пограничнику, который в марте сбежал в Пензу

В ГБР отметили, что подозреваемый сбежал в Россию и занялся получением российского гражданства Фото: dbr.gov.ua

По данным следствия, 19 марта 2022 года главный корабельный старшина одного из пограничных отрядов морской охраны Госпогранслужбы скрылся с места службы в Мариуполе.

В ведомстве подчеркнули, что он не только сбежал в страну-агрессор, но и "хвастался, что получит российский паспорт". В соцсетях появилось видео, где бывший пограничник рассказывал, что находится в городе Пенза и решает вопрос получения российского гражданства.

Сотрудники ГБР заочно сообщили ему о подозрении в дезертирстве, совершенном в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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