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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве украинскому пограничнику, который в марте сбежал в Пензу

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В ГБР отметили, что подозреваемый сбежал в Россию и занялся получением российского гражданства
В ГБР отметили, что подозреваемый сбежал в Россию и занялся получением российского гражданства
Фото: dbr.gov.ua

Бывшего украинского пограничника, который сбежал из Мариуполя Донецкой области в РФ после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, заочно уведомили о подозрении в дезертирстве. Об этом сообщило 5 сентября Государственное бюро расследований.

По данным следствия, 19 марта 2022 года главный корабельный старшина одного из пограничных отрядов морской охраны Госпогранслужбы скрылся с места службы в Мариуполе.

В ведомстве подчеркнули, что он не только сбежал в страну-агрессор, но и "хвастался, что получит российский паспорт". В соцсетях появилось видео, где бывший пограничник рассказывал, что находится в городе Пенза и решает вопрос получения российского гражданства.

Сотрудники ГБР заочно сообщили ему о подозрении в дезертирстве, совершенном в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

ГБР сообщило, что с 24 февраля открыло 881 уголовное производство, которое касается преступлений против основ национальной безопасности, в том числе 733 – за государственную измену. 315 фигурантам сообщили о подозрении, 216 объявили в розыск.

Наибольшее количество производств открыто в Донецкой, Луганской, Херсонской областях и Киеве.

Теги: Госпогранслужба, Мариуполь, пограничники, дезертирство, расследование, Государственное бюро расследований, Пенза, подозрение, ГБР
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