ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве украинскому пограничнику, который в марте сбежал в Пензу

По данным следствия, 19 марта 2022 года главный корабельный старшина одного из пограничных отрядов морской охраны Госпогранслужбы скрылся с места службы в Мариуполе.
В ведомстве подчеркнули, что он не только сбежал в страну-агрессор, но и "хвастался, что получит российский паспорт". В соцсетях появилось видео, где бывший пограничник рассказывал, что находится в городе Пенза и решает вопрос получения российского гражданства.
Сотрудники ГБР заочно сообщили ему о подозрении в дезертирстве, совершенном в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
ГБР сообщило, что с 24 февраля открыло 881 уголовное производство, которое касается преступлений против основ национальной безопасности, в том числе 733 – за государственную измену. 315 фигурантам сообщили о подозрении, 216 объявили в розыск.
Наибольшее количество производств открыто в Донецкой, Луганской, Херсонской областях и Киеве.