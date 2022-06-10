В Украине есть первые приговоры за уход с поля боя или невыполнение приказа – Маляр

"Оставление поля боя – это преступление. За это открываются уголовные производства. У нас было много рабочих встреч с правоохранительными органами и судами, и на сегодня уже есть первые приговоры по этим преступлениям", – сказала Маляр.
Она подчеркнула, что такие преступления являются фатальными.
"Когда поле боя, например, оставляет определенное подразделение, оно фактически оголяет фланги и мы фактически теряем территории. И надо понимать, что это очень серьезные правонарушения и невыполнение приказа. И мы не можем как гражданское общество вести по этому поводу дискуссии во время войны. Это преступление", – добавила замминистра.
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