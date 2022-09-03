ГБР сообщило о подозрении девяти бывшим военным ВСУ, которые перешли на сторону врага. Один из них руководит ПВО оккупантов в Крыму

Подобедова, который руководит противовоздушной обороной оккупированного Крыма, подозревают в госизмене и дезертирстве Фото: dbr.gov.ua

Об этом пресс-служба ГБР проинформировала 2 сентября.

"Среди подозреваемых – начальник штаба, командир батареи, заместители командиров дивизионов и другие офицеры. Кроме того, что эти бывшие военные способствовали оккупации полуострова, во время полномасштабного вторжения России в Украину большая часть из них продолжила воевать на стороне врага. Один из экс-военных, Денис Подобедов, занимает должность заместителя командира зенитного ракетного полка и руководит противовоздушной обороной оккупантов в Крыму", – говорится в релизе.

Всех фигурантов подозревают в госизмене и дезертирстве. Максимальное наказание по вменяемым им статьям – лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Срока давности эти преступления не имеют, подчеркнули в ГБР.