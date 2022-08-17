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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Крымскому "председателю суда", причастному к преследованию Балуха, сообщили о подозрении в коллаборационизме

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В марте 2022 года судья возглавил подконтрольный РФ районный суд на оккупированном полуострове
В марте 2022 года судья возглавил подконтрольный РФ районный суд на оккупированном полуострове
Фото: google.com/maps

Прокуратура АР Крым подозревает в коллаборационной деятельности крымского судью, который еще с 2014 года работает на оккупантов. Об этом 17 августа сообщила в Facebook пресс-служба прокуратуры.

Судье сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

По информации прокуратуры, этот судья еще в 2014 году перешел на службу в оккупационные судебные органы на полуострове. По этому факту он обвиняется в совершении государственной измены, обвинительный акт находится на рассмотрении Святошинского районного суда Киева с 11 августа 2021 года. 

"В марте 2022 года указом президента РФ он был добровольно назначен на должность председателя "Раздольненского районного суда Республики Крым". В своей работе "судья" незаконно руководствовался законодательством государства-оккупанта и принимал решения от имени РФ, хотя знал, что на территории полуострова действуют исключительно нормы украинского законодательства", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что под председательством этого судьи принято 71 решение по гражданским и 12 решений по уголовным делам. Таким образом, подозреваемый не только способствовал становлению "судебных органов" на полуострове, но продолжает обеспечение функционирования оккупационного режима.

https://www.facebook.com/prok.arkrym/posts/pfbid02E6Z7kFswpyW9opyssPoWHXx7S98Sf29okCHpgCG8CkBo8sGpYL1SxemRBPRLjXwfl

"Крым.Реалии" и "Интерфакс-Украина" пишут со ссылкой на свои источники, что речь идет о судье Александре Абеляшеве, который причастен к преследованию бывшего политзаключенного, крымчанина Владимира Балуха.

На сайте подконтрольного РФ Раздольненского суда указано, что Абеляшев является его председателем. 

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Крым, прокуратура, госизмена, судьи, Владимир Балух, судья, суд, коллаборационизм
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