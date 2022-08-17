Крымскому "председателю суда", причастному к преследованию Балуха, сообщили о подозрении в коллаборационизме

В марте 2022 года судья возглавил подконтрольный РФ районный суд на оккупированном полуострове Фото: google.com/maps

Судье сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

По информации прокуратуры, этот судья еще в 2014 году перешел на службу в оккупационные судебные органы на полуострове. По этому факту он обвиняется в совершении государственной измены, обвинительный акт находится на рассмотрении Святошинского районного суда Киева с 11 августа 2021 года.

"В марте 2022 года указом президента РФ он был добровольно назначен на должность председателя "Раздольненского районного суда Республики Крым". В своей работе "судья" незаконно руководствовался законодательством государства-оккупанта и принимал решения от имени РФ, хотя знал, что на территории полуострова действуют исключительно нормы украинского законодательства", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что под председательством этого судьи принято 71 решение по гражданским и 12 решений по уголовным делам. Таким образом, подозреваемый не только способствовал становлению "судебных органов" на полуострове, но продолжает обеспечение функционирования оккупационного режима.

"Крым.Реалии" и "Интерфакс-Украина" пишут со ссылкой на свои источники, что речь идет о судье Александре Абеляшеве, который причастен к преследованию бывшего политзаключенного, крымчанина Владимира Балуха.

На сайте подконтрольного РФ Раздольненского суда указано, что Абеляшев является его председателем.