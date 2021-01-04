Стало известно, кто избил родных политзаключенного Приходько в Крыму

Ссора между родственниками украинца Олега Приходько, обвиняемого российскими властями в подготовке терактов, и их соседями произошла в ноябре 2020 года.

В конфликте между членами семьи крымчанина Олега Приходько, которого судят в России за подготовку терактов, и их соседями серьезно пострадал только племянник Приходько. Об этом Наталья Приходько, дочь политзаключенного, сообщила изданию "Ґрати".

Женщина уточнила, что конфликт произошел в ноябре прошлого года. По словам Натальи Приходько, соседи давно пытаются выжить их из села в связи с резонансным уголовным делом против ее отца. В ноябре произошла очередная словесная перепалка.

"Обзывали и сказали, что нас из дома выживут и поедем мы вслед за папой", – цитирует издание Наталью.

Потом соседи ударили Наталью несколько раз, ее мать Любовь Приходько толкнули, а Александр, племянник Олега Приходько, в результате нападения получил сотрясение мозга. Приходько вызвали полицию, которая возбудило дело о нанесении Александру побоев средней тяжести. В конце года оно было передано в "Сакский райсуд" оккупированного Крыма.

3 января лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что неизвестные напали на мать и дочь Приходько. По его словам, женщин "жестоко избили за поддержку Олега".

Проукраинского активиста Приходько сотрудники ФСБ задержали в аннексированном Крыму 10 октября 2019 года. Мужчину обвиняют в подготовке к совершению террористического акта, приобретении и хранении взрывоопасных веществ и изготовлении взрывоопасных веществ. Активист говорил, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, он отмечал, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.

В начале апреля 2020 года Приходько этапировали из следственного изолятора в Симферополе в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

28 мая в суде началось рассмотрение уголовного дела Приходько по существу. 7 сентября арест украинскому активисту продлили еще на три месяца. Апелляцию на продление меры пресечения суд в Московской области отклонил, Приходько на этом заседании напомнил судьям о незаконной аннексии Крыма.

В ноябре украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья 62-летнего Приходько критически ухудшилось. В российском СИЗО, по ее словам, его содержат в плохо освещенной, тесной камере, без надлежащей вентиляции, в полной антисанитарии – там есть крысы, тараканы и другие насекомые.

Российская прокуратура требует для Приходько 11 лет лишения свободы.