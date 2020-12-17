Российские власти потребовали для крымского активиста Приходько 11 лет лишения свободы – адвокат

Адвокат Назим Шейхмамбетов не исключает, что военный суд в российском Ростове-на-Дону до Нового года вынесет приговор проукраинскому активисту из Крыма Олегу Приходько, который фигурирует в деле о терроризме.

Российская прокуратура требует для проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько 11 лет лишения свободы по делу о терроризме. Об этом 16 декабря сообщил проекту "Крым.Реалии" адвокат Назим Шейхмамбетов.

Дело рассматривает Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону.

"Государственное обвинение выступило в прениях, обвинитель попросил суд признать Олега Аркадьевича по всем инкриминируемым статьям и назначить наказание в виде лишения свободы сроком в 11 лет колонии строгого режима, три из которых – в тюрьме, плюс дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.", – сказал адвокат.

Он не исключил, что приговор могут вынести до Нового года.

Следующее заседание суда назначено на 23 декабря, на нем выступит защита, отметил Шейхмамбетов.

Проукраинского активиста Приходько сотрудники ФСБ задержали в аннексированном Крыму 10 октября 2019 года. Мужчину обвиняют в подготовке к совершению террористического акта, приобретении и хранении взрывоопасных веществ и изготовлении взрывоопасных веществ. Активист говорил, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, он отмечал, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.

В начале апреля 2020 года Приходько этапировали из следственного изолятора в Симферополе в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

28 мая в суде началось рассмотрение уголовного дела Приходько по существу. 7 сентября арест украинскому активисту продлили еще на три месяца. Апелляцию на продление меры пресечения суд в Московской области отклонил, Приходько на этом заседании напомнил судьям о незаконной аннексии Крыма.

В ноябре украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья 62-летнего Приходько критически ухудшилось. В российском СИЗО его содержат в плохо освещенной камере, без надлежащей вентиляции, с несоблюдением норм санитарной площади на одного человека и в полной антисанитарии – там есть крысы, тараканы и другие насекомые, проинформировала она.