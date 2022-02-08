Прокуратура передала в суд дело против крымской "судьи", которая перешла на сторону оккупантов

По данным следствия, женщина с 2001 года была судьей Роздольненского районного суда АР Крым, а после оккупации Крыма Россией в 2014 году перешла на должность главы незаконного судебного органа оккупационных властей.

"Обвиняемая оказывала помощь представителям государства-оккупанта в переходе действовавшей в Крыму судебной системы Украины на осуществление правосудия по законодательству РФ и способствовала оккупационным органам власти в подавлении сопротивления оккупации полуострова со стороны крымчан. В частности, судья вынесла ряд незаконных решений по административным и уголовным делам. Таким образом, обвиняемая способствовала становлению и укреплению оккупационных судебных органов на полуострове и оказывала помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины", – говорится в сообщении.

Действия женщины квалифицированы по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Обвиняемую будут судить заочно.