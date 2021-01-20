Украина объявила в розыск директора предприятия, который продавал авиационное топливо военным РФ в Крыму

Директора предприятия, который поставлял авиационное топливо для воздушных судов в аэропорту Симферополь, объявили в розыск по подозрению в государственной измене. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины 19 января.
По данным следствия, мужчина с 2015 года заключал контракты с правоохранительными органами и военными подразделениями государства-оккупанта на хранение и транспортировку авиационного топлива, а также заправку воздушных судов на территории аэропорта.
"Это обеспечило возможность их [самолетов] эксплуатации, осуществления незаконных полетов над временно оккупированной территорией полуострова и военного присутствия вооруженных сил РФ в Крыму", – заявили в Офисе генпрокурора.
Обвиняемый содействовал подрывной деятельности России против Украины путем использования воздушного пространства над Крымом, а также пассажирского и грузового авиационного сообщения Симферополя с аэропортами на территории России.
"Действия подозреваемого способствуют милитаризации Крыма, представляют опасность не только для полуострова и его жителей, но и для Черноморского региона и за его пределами", – подчеркнули в ведомстве.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
30 апреля 2014 года пункт пропуска через государственную границу и пункт контроля в симферопольском аэропорту были закрыты властями Украины. Тем не менее российские авиакомпании продолжают совершать полеты в город.
С 2014 года Государственная авиационная служба Украины начала штрафовать российские авиакомпании за полеты в Крым.