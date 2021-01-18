МИД Украины намерен привлечь "Яндекс" к ответственности за работу в Крыму

МИД Украины сотрудничает с институтами Европейского союза, чтобы наказать компании, незаконно работающие в оккупированном Россией Крыму.

В Украине доступ к "Яндексу" ограничен с мая 2017 года Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины работает над возможностью привлечь российскую компанию "Яндекс" к ответственности за работу в оккупированном Крыму. Об этом говорится в ответе украинского внешнеполитического ведомства на запрос проекта "Крым.Реалии" издания "Радіо Свобода".

"Несмотря на тот факт, что деятельность компании "Яндекс" на территории временно оккупированного Россией Крыма пока не подпадает под действие санкций Евросоюза в отношении Крыма, мы продолжаем в сотрудничестве с европейскими партнерами искать возможности для привлечения компании к ответственности за такую деятельность", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что регулярно обсуждают "с партнерами в институтах ЕС, а также с соответствующими государствами – членами Европейского союза все случаи нарушения европейскими компаниями действующих санкций ЕС".

"Европейская комиссия как гарант соблюдения законодательства ЕС, частью которого является и решение Совета ЕС о применении санкций, тщательно проверяет каждый случай возможного их нарушения", – уточнили в МИД.

В ведомстве также отметили, что квалифицировать действия "Яндекса" должны правоохранительные органы Украины. Сейчас осуществляется правовой анализ, сказали в министерстве.

В МИД добавили, что деятельность российской компании на территории Украины запрещена в соответствии с санкционными ограничениями, которые ввел Киев.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Доступ к некоторым российским интернет-ресурсам и программным продуктам был ограничен в Украине с мая 2017 года на срок от одного до трех лет в соответствии с указом, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.



В санкционный список среди прочих попали социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы Mail.Ru и "Яндекс", сайты российских антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".