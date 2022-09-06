Партизаны Мариуполя ввели новый знак сопротивления – Андрющенко

По словам чиновника, российских захватчиков разозлил новый символ движения сопротивления.

"После массового появления буквы Ї (от призыва "їб...шить русню") оккупационная власть испугалась и планирует проведение внезапных фильтрационных мер. Настолько внезапных, что информацию группе сопротивления уже передали", – написал он.

Партизаны Мариуполя в своем Telegram-канале сделали заявление, в котором обратились к коллаборантам.

"Если ты наводил ракеты на наши дома, если ты помогаешь оккупантам, если ты работаешь на врага, "стучишь" на мариупольцев, знай: мы тебя видим, мы за тобой следим, мы знаем, где ты живешь. Будем "їб...шить русню" везде. Мы – возмездие!" – написали они.