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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе захватчики устанавливают памятник Александру Невскому на месте мемориала – Андрющенко

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Перед установкой памятника Невскому оккупанты снесли мемориал украинским военным
Перед установкой памятника Невскому оккупанты снесли мемориал украинским военным
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики устанавливают памятник Александру Невскому вместо демонтированного монумента военным, погибшим, защищая Украину во время первой фазы войны. Об этом в Telegram сообщил 12 сентября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Прямо сейчас оккупанты устанавливают памятник отсутствию вкуса в виде Александра Невского вместо демонтированной уникальной памятки о мариупольцах, погибших во время первой фазы войны. Россия продолжает уничтожать все украинское культурное наследие, до которого может дотянуться", – написал Андрющенко.

Мемориал воинам – освободителям Мариуполя захватчики демонтировали в начале августа, сообщал Мариупольский горсовет. 

Как писало издание "Восточный вариант", демонтированный врагом мемориал в Мариуполе в свое время стал важной составляющей обновленной площади Свободы. Он был изготовлен из гранита в форме украинского герба, по которому струится вода как символ пролитых слез: вода омывает бронзовые дубовые листья, на каждом из которых – имя погибшего героя.

Фото: foursquare.com
Фото: foursquare.com

ВИДЕО
Видео: Маріупольське телебачення / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. До сих пор город остается под российской оккупацией.

По данным Андрющенко, в настоящее время в Мариуполе остается 120–130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Теги: памятник, Мариуполь, мемориал, война России против Украины, Петр Андрющенко
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