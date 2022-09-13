В Мариуполе захватчики устанавливают памятник Александру Невскому на месте мемориала – Андрющенко

"Мариуполь. Прямо сейчас оккупанты устанавливают памятник отсутствию вкуса в виде Александра Невского вместо демонтированной уникальной памятки о мариупольцах, погибших во время первой фазы войны. Россия продолжает уничтожать все украинское культурное наследие, до которого может дотянуться", – написал Андрющенко.
Мемориал воинам – освободителям Мариуполя захватчики демонтировали в начале августа, сообщал Мариупольский горсовет.
Как писало издание "Восточный вариант", демонтированный врагом мемориал в Мариуполе в свое время стал важной составляющей обновленной площади Свободы. Он был изготовлен из гранита в форме украинского герба, по которому струится вода как символ пролитых слез: вода омывает бронзовые дубовые листья, на каждом из которых – имя погибшего героя.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. До сих пор город остается под российской оккупацией.
По данным Андрющенко, в настоящее время в Мариуполе остается 120–130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.