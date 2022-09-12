В Одессе памятник Екатерине II облили краской

В своем сообщении он отметил патрульную полицию Одесской области и написал: "Я жду".

Позже Григоряна отвезли в отделение полиции, сообщила Общественному глава одесской ячейки ОО "Автомайдан" Екатерина Маденс. Протокол на него не составляли.

Контекст:

Памятник Екатерине II в Одессе находится в историческом центре города на Екатерининской площади. Он был установлен в 1900 году. После революции 1917 года памятник снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.

С того времени были поданы несколько судебных исков с попыткой отменить возвращение памятника. Споры о памятнике обострились после начала полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля 2022 года. На сайте президента Украины было обнародовано две петиции, авторы которых предлагают убрать памятник, обе были поддержаны.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью, вышедшем 28 августа, заявил, что против сноса памятников, в том числе российской императрице.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 31 августа высказался в поддержку демонтажа памятника Екатерине ІІ в Одессе.

12 сентября стало известно, что полиция больше не осуществляет вооруженную охрану памятника российской императрице Екатерине II в Одессе. Финансирование сократили, а саму охрану убрали 9 июня 2022 года. Об этом свидетельствуют данные на ProZorro.