Мифы, украденные 400 лет истории и деньги Россотрудничества. Памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести, но насколько это возможно?

Улица, площадь и монумент имени российской императрицы в украинском городе

В Одессе есть Екатерининская улица, Екатерининская площадь и памятник "Основателям Одессы" со скульптурой императрицы Екатерины ІІ на постаменте и статуями адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова у ее ног.

Все это – в историческом центре города, рядом с морским портом и известными достопримечательностями города – Потемкинской лестницей и памятником дюку де Ришелье.

Памятник "основателям" (тогда он еще не имел такого названия, а был посвящен именно Екатерине II, а сам проект назывался "Памятник императрице Екатерине II в городе Одесса") впервые был установлен в 1900 году якобы к 100-летию города. Раньше там был первый в городе фонтан, сообщает информагентство "Вікна-Одеса".

Фонтан на Екатерининской площади, 1890-е годы. Фото: viknaodessa.od.ua

Уже через 17 лет, после революции, статую императрицы сначала закрыли тканью, а потом снесли, бронзовые фрагменты хранились во дворе краеведческого музея. Потом на месте фигуры императрицы в разное время побывали бюст Карла Маркса и памятник ему во весь рост (его снесло при сильном порыве ветра), а также серп и молот. Долгое время там простоял памятник морякам броненосца "Князь Потемкин-Таврический" – "Потемкинцам – потомки". Сама площадь неоднократно меняла имена, в годы оккупации она носила имя Адольфа Гитлера.

В 2007 году на фоне протестов, а также несмотря на просьбу тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко, памятник вернули на прежнее место – в рамках реконструкции площади. На сайте компании "Инкор-групп" указано, что проводилась она "благодаря компании и меценату Руслану Тарпану".

Открытие памятника, 27 октября 2007 года. В толпе – флаги Партии регионов. Фото: viknaodessa.od.ua

Тарпан тогда был депутатом горсовета Одессы. Начальник южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк рассказал сайту "Южне.City", что деньги на установку этого памятника были на самом деле выделены Россотрудничеством – российским федеральным агентством, которое с конца прошлого года находится под санкциями в Украине. Сам Тарпан, как писало УНН в феврале, подозревается в хищении средств и находится за пределами Украины.

Тогда же памятник переименовали.

С тех пор было подано несколько исков с попыткой отменить возвращение памятника, Институт национальной памяти предлагал Одесскому городскому совету демонтировать его. Как говорит Гуцалюк, тяжбы продолжаются до сих пор. По одному из исков уже есть решение Верховного Суда – в 2019 году высшая инстанция разрешила оставить монумент.

Фото: uc.od.ua

Памятник находится на балансе города. "Думская" писала, что средства на его охрану ежегодно выделяются из горбюджета. В 2022-м охрана обойдется городу в 2,17 млн грн, отмечало издание.

Мифы об "основательнице" и почти 400 лет украденной истории

Считается, что Екатерина II основала Одессу, а самому городу 227 лет. Но это не так.

История города начинается задолго до появления так называемого рекскрипта (был издан в 1974 году) о его основании российской монархиней, первое письменное упоминание о портовом городе Коцюбеев (пол. – Kaczubyeiow) датировано 1415 годом, оно встречается в работе польского историка Яна Длогуша, рассказывал hromadske в 2015 году профессор Одесского национального университета имени Мечникова Тарас Гончарук. По его словам, именно эту дату стоит считать началом научной истории Одессы.

То есть городу 607 лет.

Крепость Коцюбеева была построена в период правления великого князя литовского Витовта, писал в блоге для "Думской" экс-нардеп и историк Павел Кириленко в сентябре 2018 года, когда группа историков и археологов нашла под Приморским бульваром следы крепости.

"Каменная крепость Коцюбеева находилась прямо под современным Приморским бульваром, а вокруг нее – пригород, порт, таможня и маяк. Позже, когда литовцы утратили свое влияние и на побережье установилась власть Османской империи, турецкая версия крепости [Хаджибей] представляла собой лишь отстроенное старое укрепление времен князя Витовта", – отметил он.

Летом прошлого года там тоже проводили раскопки, писала "Думская". Доктор исторических наук, соорганизатор экспедиции и ректор Южноукраинского национального педуиниверситета Андрей Красножон рассказывал, что археологи находили монеты и керамику XIV века.

"Что касается вопроса локализации Хаджибейского замка, то в его решении особо привлекает внимание обилие строительных материалов по мере приближения к центральной части бульвара. Это означает, что замок находился где-то в районе центральной части Приморского бульвара, но в деле его поиска еще не поставлена точка, ведь исследования продолжаются", – рассказывал он.

Как пишет "Южне.Cіty", в монографии Красножона говорится, что Витовт посещал Коцюбеев, также об этом рассказал Гончарук.

Екатерина ІІ в Одессе ни разу не была, рассказали порталу историки.

Миф о 200-летней истории Одессы выгоден России, которая ведет войну против Украины, отмечало "Радио Свобода" в 2021 году. Таким образом "создавалось впечатление, что цивилизация пришла на эти территории вместе с их завоеванием Российской империей", пишет журналист Александра Вагнер.

Одесский краевед, член историко-топонимической комиссии города, основатель туристического агентства "Тудой-сюдой" Александр Бабич в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что основательницей Одессы Екатерину считать нельзя.

"Она просто издала рекскрипт, в котором пишет: "Считая выгодное положение Хаджибея при Черном море и сопряженную с ним пользу, признали мы нужным устроить там военную гавань купно с купеческой пристанью". Я сейчас буквально процитировал первый абзац рекскрипта. В нем нет нигде ничего об основании города, там строится две гавани. К этим гаваням должны были добавляться крепость, бастион, казармы и все такое", – рассказал Бабич.

Фото: istpravda.com.ua



Крепость в Хаджибее на тот момент была, отметил Бабич, который тоже участвовал в ее раскопках. За четыре года до издания рекскрипта Хосе де Рибас вместе с казаками штурмом взяли этот замок и заняли само поселение, рассказал Бабич.

"Поэтому действительно многие краеведы говорят именно о переименовании. Кстати, само название появилось в 1795 году просто так. У нас нет ни одного документа, который давал бы понимание, кто именно придумал и использовал впервые название "Одесса". Возможно, Екатерина не имела к этому никакого отношения, потому что это документально никак не подтверждено", – добавил он.

В своем нынешнем виде Одесса возникла во времена Российской империи, констатировал историк.

"К сожалению, от Хаджибея у нас не осталось ничего, кроме археологическо-культурного слоя. Ну и названия, в топонимике какое-нибудь использование. Мне приятно думать, что город появился еще во времена Великого княжества Литовского. Это 1415 год – первое упоминание, когда Длогуш вспомнил Коцюбиев порт и отправку зерна отсюда, – добавил он. – Я бы хотел, чтобы этим занимались все же историки и это не переходило в политическую плоскость. Но, к сожалению, мы себе такую роскошь позволить сейчас не можем".

Две петиции об одном памятнике

20 мая и 28 июня были поданы петиции, авторы которых предлагают убрать памятник с площади.

Автор первой – Алексей Матвеев, он подал идею заменить монумент памятником американскому порноактеру Билли Геррингтону. Петиция собрала 25 тыс. голосов, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент Украины Владимир Зеленский.

Автор второй петиции – Стефания Цегельник – считает, что памятник вовсе нужно снести.

"Хватит выделять миллионы гривен на содержание памятника той, кто способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственной русификации и диктата чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостное право. В независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцам украинцев на свалке", – заявляет она.

Эта петиция собрала необходимое для рассмотрения количество голосов немногим более чем за две недели.

Пока президент не отвечал ни на одну из этих петиций.

Что делать с этим наследием?

Гуцалюк говорит, что ряд общественных организаций обратились к главе Одесской областной государственной администрации Максиму Марченко и мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой убрать памятник.

"Оккупант когда заходит, в первую очередь меняет таблички, изымает книги, уничтожает носители украинского языка и культуры. Это возвращение даже не в ХХ век, а в темное средневековье. Нужно решать это быстрее, потому что это вопрос физического выживания нации. Сейчас все актуально", – сказал историк.

Бабич считает, что Одесса не готова к сносу памятника, но и сопротивления со стороны общества, по его мнению, не будет.

"Я не вижу социального запроса в каком-то глобальном виде – чтобы весь город хотел этого, бежал [с призывами] "давайте сносить будем прямо сегодня". Это первое. Второе. [Памятник Екатерине] – это маркер Российской империи. Но с этим маркером можно работать без сноса. Его можно брать просто как образец памятки о Российской империи и рассказывать, что принесла нам Екатерина: уничтожение казачества и все остальные беды, которые мы получили тогда от Российской империи и непосредственно от этого монарха", – сказал он.

Сейчас, по мнению Бабича, нужна пауза, после которой памятник все же нужно перенести.

Фото: Александр Бабич / Facebook

"Я сделал бы какое-то место, скажем, в парке Шевченко, где были бы собраны все имперские символы, и там уж мы бы над ними как-то поиздевались по-доброму, может, пошутили, сделали это местом одесской имперской истории и, опять-таки, рассказывали детям, каким злом была та империя, – продолжил он. – Но я бы не совершал быстрых движений, даже после того, как петиции подписаны. Сопротивления [жителей] не будет. Мы понимаем, что те, кто сегодня готов защищать "русский мир", – они исподтишка сидят и почти не вылезают. Шума будет много в соцсетях или Россия начнет что-то кричать – нам уже можно плевать на это все. Однако мы не хотим делать глупости и выглядеть, как какие-то большевики, которые просто сносят все подряд. Еще одно важно для меня как для историка: я не знаю, где будет граница, до которой мы будем проводить деимпериализацию".

По словам историка, если следовать такой логике, в Одессе нужно переименовать целый ряд центральных улиц, которые носят имена чиновников, работавших в городе во времена империи, а также демонтировать памятник дюку де Ришелье.

"Выходит, что да. Он был чиновником Российской империи, императора Александра I. Нам надо переименовывать Александровский проспект. Как раз это, я считаю, нужно делать. Он назван в честь правителя. Нам нужно сносить так называемую Александровскую колонну, стоящую сейчас в парке Шевченко", – продолжил Бабич.

Общественная организация "Південний артпростір", изучив монографии одесских историков и ученых, предложила вместо Екатерины II установить памятник Витовту.

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Видео: PIVDEŃ ARTBOOK / YouTube

Такая дискуссия, как вокруг памятника Екатерине II, должна быть, подчеркивает Бабич.

"Мы живем в демократическом государстве, знаем и понимаем, насколько у нас сложная история и как трудно нам воспринимать такие решения… У нас не может быть единственного правильного решения, если бы еще где-нибудь Сталин стоял, то да. Для меня Екатерина II уже отнесена к какому-нибудь почти сказочному персонажу. Я бы к ней как-нибудь так относился. Эстетически памятник мне нравится, это элемент краеведческого ландшафта. Яркий и четкий элемент. Но я соглашаюсь, что все, что нас связывает с "русским миром", нужно убирать. Потому что [иначе] мы никогда не отрежем эту пуповину, которая связывает нас с Россией", – резюмировал он.

В целом, по мнению историка, в таких процессах следует дождаться изменений в законодательстве. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал разработку законопроекта о дерусификации, напомнил он.

"Это будет тот инструмент, который позволит нам по крайней мере действовать в рамках правового поля, – добавил Бабич. – Я хотел бы получить закон, который скажет: "Давайте, да, и никак иначе, мы в независимом государстве должны выполнить такие и такие шаги по сохранению суверенитета".