Мэр Одессы против сноса памятника Екатерине ІІ. Он считает, что это "бессмысленно"

Так Труханов ответил на вопрос, согласен ли он с теми, кто призывает снести памятник Екатерине II в Одессе.
Он сказал, что "даже если мы разрушим памятники, история не изменится". Труханов отметил, что знает о петициях о сносе памятника, которые собрали достаточное количество голосов для рассмотрения президентом.
Мэр говорит, что выступает за то, "чтобы подождать".
"По этой логике, я должен также убрать скульптуру Пушкина или Гагарина? Это бессмысленно", – добавил он.
Труханов также процитировал поговорку, что Одесса – "не первый город страны, но и не второй", и добавил: "Государство в государстве". Эту его фразу в интервью привели как иллюстрацию слов автора материала о том, что в Украине "нет другого города, который лучше воплощал бы независимый и плюралистический дух, зародившийся в результате развала бывшего СССР в 1991 году и выросший после протестов на Майдане".
Утверждение, якобы Одесса является пророссийским городом, ошибочное, подчеркнул мэр.
Памятник Екатерине II в Одессе установлен на Екатерининской площади, в историческом центре города. Он был установлен в 1900 году и был посвящен российской императрицы. После революции 1917 года памятник снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место, хотя против этого выступал тогдашний президент Украины Виктор Ющенко.
Нынешнее официальное название – "Памятник основателям Одессы" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова). С названием связан один из мифов об Одессе, выгодных РФ. Как объясняют местные историки, Екатерина ІІ не имеет никакого отношения к основанию города и ни разу там не была (детально об истории памятника и мифах – в материале "ГОРДОН").
За 15 лет были поданы несколько судебных исков с попыткой отменить возвращение памятника. Споры о памятнике обострились после начала полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля 2022 года. На сайте президента Украины было обнародовано две петиции, авторы которых предлагают убрать памятник, обе были поддержаны.
1 августа президент Украины Владимир Зеленский ответил на петиции. Он сообщил, что обратился в Одесский горсовет с просьбой рассмотреть вопросы, поднятые в петициях, указав "важность защиты национальных интересов, проработки вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы".
16 августа министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко высказал мнение, что памятник Екатерине II в Одессе "вряд ли стоит оставлять", но демонтаж должен проводиться на законных основаниях.