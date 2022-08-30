Мэр Одессы против сноса памятника Екатерине ІІ. Он считает, что это "бессмысленно"

Так Труханов ответил на вопрос, согласен ли он с теми, кто призывает снести памятник Екатерине II в Одессе.

Он сказал, что "даже если мы разрушим памятники, история не изменится". Труханов отметил, что знает о петициях о сносе памятника, которые собрали достаточное количество голосов для рассмотрения президентом.

Мэр говорит, что выступает за то, "чтобы подождать".

"По этой логике, я должен также убрать скульптуру Пушкина или Гагарина? Это бессмысленно", – добавил он.

Труханов также процитировал поговорку, что Одесса – "не первый город страны, но и не второй", и добавил: "Государство в государстве". Эту его фразу в интервью привели как иллюстрацию слов автора материала о том, что в Украине "нет другого города, который лучше воплощал бы независимый и плюралистический дух, зародившийся в результате развала бывшего СССР в 1991 году и выросший после протестов на Майдане".

Утверждение, якобы Одесса является пророссийским городом, ошибочное, подчеркнул мэр.