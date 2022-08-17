Глава Минкульта высказался об идее демонтажа памятника Екатерине II в Одессе

"Что касается памятника Екатерине II, у меня очевидное мнение: вряд ли его нужно оставлять. Однако это в первую очередь должно быть решение одесских депутатов с соответствующим обращением к нам. Если оно поступит – не сомневайтесь, мы дадим согласие. [...] Если памятник относится к списку местного культурного наследия, то местные власти подают нам решение об исключении его из этого списка", – сказал министр.
По его словам, в таком случае памятник могут перенести на какую-нибудь аллею советских памятников или отдать в музей.
"То есть не обязательно крушить. Если это национальный памятник, то вносим предложение в Кабмин, где принимается соответствующее решение. Мы просим местные органы власти решать, учитывая мнения экспертов, но также и местные традиции или истории, связанные с тем или иным местом", – заявил он.
Ткаченко сказал, что Минкульт поддерживает декоммунизацию, но не может указывать заведениям культуры, что им делать.
"Надо действовать в соответствии с законом и не забывать, что мы – толерантное европейское государство, поэтому отказ от советского наследия должен происходить прозрачно, с обсуждением экспертами и с учетом нюансов регионов", – заявил глава Минкульта.
Памятник Екатерине II в Одессе установлен на Екатерининской площади, в историческом центре города. Его официальное название – "Памятник основателям Одессы", а неофициальное, как отмечает "Южне.City", – "Памятник Екатерине и ее любовникам" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова).
Памятник был установлен в 1900 году. После революции 1917 года его снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.
За 15 лет были поданы несколько судебных исков с попыткой отменить возвращение памятника. Подробнее об этом – в материале издания "ГОРДОН".