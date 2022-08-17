Глава Минкульта высказался об идее демонтажа памятника Екатерине II в Одессе

Ткаченко: Отказ от советского наследия должен происходить прозрачно, с обсуждением экспертами и с учетом нюансов регионов Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

"Что касается памятника Екатерине II, у меня очевидное мнение: вряд ли его нужно оставлять. Однако это в первую очередь должно быть решение одесских депутатов с соответствующим обращением к нам. Если оно поступит – не сомневайтесь, мы дадим согласие. [...] Если памятник относится к списку местного культурного наследия, то местные власти подают нам решение об исключении его из этого списка", – сказал министр.

По его словам, в таком случае памятник могут перенести на какую-нибудь аллею советских памятников или отдать в музей.

"То есть не обязательно крушить. Если это национальный памятник, то вносим предложение в Кабмин, где принимается соответствующее решение. Мы просим местные органы власти решать, учитывая мнения экспертов, но также и местные традиции или истории, связанные с тем или иным местом", – заявил он.

Ткаченко сказал, что Минкульт поддерживает декоммунизацию, но не может указывать заведениям культуры, что им делать.

"Надо действовать в соответствии с законом и не забывать, что мы – толерантное европейское государство, поэтому отказ от советского наследия должен происходить прозрачно, с обсуждением экспертами и с учетом нюансов регионов", – заявил глава Минкульта.