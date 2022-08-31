Так называемый памятник Екатерине ІІ в Одессе нужно убрать – спикер обладминистрации

"Когда речь идет о процессах декоммунизации, то он заключается в дерусификации, деколонизации. И так называемый – я подчеркиваю – так называемый памятник Екатерине, он не является памятником, конечно, его нужно убирать. Такая моя личная точка зрения. Что касается официальной позиции, то нашу позицию областной военной администрации поддержал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на соответствующую петицию. Он сказал, что сегодня все рычаги, все механизмы для того, чтобы этот вопрос закрыть окончательно, есть у городских властей. Они имеют на это полномочия", – сказал Братчук.
Все возможности для того, чтобы законно решить вопрос, есть, подчеркнул он.
"Мяч на поле городской власти, и я не вижу ничего сложного в том, чтобы этот вопрос решить", – добавил спикер ОВА.
"Укринформ" пишет, что на днях первый заместитель председателя Одесской ОВА Борис Волошенков направил официальное письмо мэру Одессы Геннадию Труханову, в котором обратил внимание, что памятник Екатерине II, а также памятник Александру Суворову "в установленном законом порядке под охрану государства как объекты культурного наследия не принимались, а значит, для принятия мер по их демонтажу отсутствует необходимость в получении специальных разрешений в Министерстве культуры и информационной политики Украины или других органах охраны культурного наследия".
С учетом этого обладминистрация рекомендовала горсовету рассмотреть вопрос изъятия этих двух памятников из публичного пространства и перенести в музей, руководствуясь рекомендациями экспертного совета по вопросам декоммунизации и дерусификации, созданного приказом Министерства культуры и информационной политики Украины.
Памятник Екатерине II в Одессе установлен на Екатерининской площади, в историческом центре города. Он был установлен в 1900 году и был посвящен российской императрицы. После революции 1917 года памятник снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место, хотя против этого выступал тогдашний президент Украины Виктор Ющенко.
Нынешнее официальное название – "Памятник основателям Одессы" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова). С названием связан один из мифов об Одессе, выгодных РФ. Как объясняют местные историки, Екатерина ІІ не имеет никакого отношения к основанию города и ни разу там не была (детально об истории памятника и мифах – в материале "ГОРДОН").
За 15 лет были поданы несколько судебных исков с попыткой отменить возвращение памятника. Споры о памятнике обострились после начала полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля 2022 года. На сайте президента Украины было обнародовано две петиции, авторы которых предлагают убрать памятник, обе были поддержаны.
1 августа президент Украины Владимир Зеленский ответил на петиции. Он сообщил, что обратился в Одесский горсовет с просьбой рассмотреть вопросы, поднятые в петициях, указав "важность защиты национальных интересов, проработки вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы".
16 августа министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко высказал мнение, что памятник Екатерине II в Одессе "вряд ли стоит оставлять", но демонтаж должен проводиться на законных основаниях.
Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью, вышедшем 28 августа, заявил, что против сноса памятников.