ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Так называемый памятник Екатерине ІІ в Одессе нужно убрать – спикер обладминистрации

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Братчук о памятнике Екатерине II: Сегодня все рычаги, все механизмы для того, чтобы этот вопрос закрыть окончательно, есть у городских властей
Братчук о памятнике Екатерине II: Сегодня все рычаги, все механизмы для того, чтобы этот вопрос закрыть окончательно, есть у городских властей
Фото: Сергей Братчук / Facebook

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 31 августа высказался в поддержку демонтажа памятника российской императрице Екатерине ІІ в Одессе. Об этом он говорил в ходе брифинга в медиацентре "Украина", трансляция велась в YouTube.

"Когда речь идет о процессах декоммунизации, то он заключается в дерусификации, деколонизации. И так называемый – я подчеркиваю – так называемый памятник Екатерине, он не является памятником, конечно, его нужно убирать. Такая моя личная точка зрения. Что касается официальной позиции, то нашу позицию областной военной администрации поддержал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на соответствующую петицию. Он сказал, что сегодня все рычаги, все механизмы для того, чтобы этот вопрос закрыть окончательно, есть у городских властей. Они имеют на это полномочия", – сказал Братчук.

Все возможности для того, чтобы законно решить вопрос, есть, подчеркнул он.

"Мяч на поле городской власти, и я не вижу ничего сложного в том, чтобы этот вопрос решить", – добавил спикер ОВА.

"Укринформ" пишет, что на днях первый заместитель председателя Одесской ОВА Борис Волошенков направил официальное письмо мэру Одессы Геннадию Труханову, в котором обратил внимание, что памятник Екатерине II, а также памятник Александру Суворову "в установленном законом порядке под охрану государства как объекты культурного наследия не принимались, а значит, для принятия мер по их демонтажу отсутствует необходимость в получении специальных разрешений в Министерстве культуры и информационной политики Украины или других органах охраны культурного наследия".

С учетом этого обладминистрация рекомендовала горсовету рассмотреть вопрос изъятия этих двух памятников из публичного пространства и перенести в музей, руководствуясь рекомендациями экспертного совета по вопросам декоммунизации и дерусификации, созданного приказом Министерства культуры и информационной политики Украины.

Контекст:

Памятник Екатерине II в Одессе установлен на Екатерининской площади, в историческом центре города. Он был установлен в 1900 году и был посвящен российской императрицы. После революции 1917 года памятник снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место, хотя против этого выступал тогдашний президент Украины Виктор Ющенко.

Нынешнее официальное название – "Памятник основателям Одессы" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова). С названием связан один из мифов об Одессе, выгодных РФ. Как объясняют местные историки, Екатерина ІІ не имеет никакого отношения к основанию города и ни разу там не была (детально об истории памятника и мифах – в материале "ГОРДОН").

За 15 лет были поданы несколько судебных исков с попыткой отменить возвращение памятника. Споры о памятнике обострились после начала полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля 2022 года. На сайте президента Украины было обнародовано две петиции, авторы которых предлагают убрать памятник, обе были поддержаны.

1 августа президент Украины Владимир Зеленский ответил на петиции. Он сообщил, что обратился в Одесский горсовет с просьбой рассмотреть вопросы, поднятые в петициях, указав "важность защиты национальных интересов, проработки вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы".

16 августа министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко высказал мнение, что памятник Екатерине II в Одессе "вряд ли стоит оставлять", но демонтаж должен проводиться на законных основаниях.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью, вышедшем 28 августа, заявил, что против сноса памятников.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: памятник, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский, декоммунизация, Екатерина II, Сергей Братчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских выступила в Болгарии и анонсировала концерты в Испании
Каменских выступила в Болгарии и анонсировала концерты в Испании
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом
"Пусть станет настоящим оберегом". Украинский бренд создал для Залужного вышиванку ручной работы. Фото
"Пусть станет настоящим оберегом". Украинский бренд создал для Залужного вышиванку ручной работы. Фото
  "Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее
  "Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее
Стало известно, где находится Галкин после возвращения Пугачевой в РФ
Стало известно, где находится Галкин после возвращения Пугачевой в РФ
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера
Муж Цибульской: Как реагировал на слухи о романе Оли с Dzidzio? Меня это грызло изнутри. Но других вариантов у меня нет
Муж Цибульской: Как реагировал на слухи о романе Оли с Dzidzio? Меня это грызло изнутри. Но других вариантов у меня нет
"Легко уехать домой и депрессировать, что война, как всех жалко". Хименес-Браво рассказал, почему остается в Украине
"Легко уехать домой и депрессировать, что война, как всех жалко". Хименес-Браво рассказал, почему остается в Украине
40-летняя Мейхер в облегающем платье показала фигуру с разных сторон. Фото
40-летняя Мейхер в облегающем платье показала фигуру с разных сторон. Фото
"Слишком красива", "Великолепна и элегантна". 55-летняя Каас в джинсах и прозрачном кардигане снялась в полный рост
"Слишком красива", "Великолепна и элегантна". 55-летняя Каас в джинсах и прозрачном кардигане снялась в полный рост
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поклонников. Видео
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поклонников. Видео
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью
"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью
47-летний ДиКаприо расстался после четырех лет отношений с 25-летней аргентинской актрисой – СМИ
47-летний ДиКаприо расстался после четырех лет отношений с 25-летней аргентинской актрисой – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (225725)
2
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (111325)
3
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (76192)
4
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (65563)
5
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать (59467)
6
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (57836)
7
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео (37173)
8
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей" (34140)
 
 
 
 