Так называемый памятник Екатерине ІІ в Одессе нужно убрать – спикер обладминистрации

Братчук о памятнике Екатерине II: Сегодня все рычаги, все механизмы для того, чтобы этот вопрос закрыть окончательно, есть у городских властей Фото: Сергей Братчук / Facebook

"Когда речь идет о процессах декоммунизации, то он заключается в дерусификации, деколонизации. И так называемый – я подчеркиваю – так называемый памятник Екатерине, он не является памятником, конечно, его нужно убирать. Такая моя личная точка зрения. Что касается официальной позиции, то нашу позицию областной военной администрации поддержал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на соответствующую петицию. Он сказал, что сегодня все рычаги, все механизмы для того, чтобы этот вопрос закрыть окончательно, есть у городских властей. Они имеют на это полномочия", – сказал Братчук.

Все возможности для того, чтобы законно решить вопрос, есть, подчеркнул он.

"Мяч на поле городской власти, и я не вижу ничего сложного в том, чтобы этот вопрос решить", – добавил спикер ОВА.

"Укринформ" пишет, что на днях первый заместитель председателя Одесской ОВА Борис Волошенков направил официальное письмо мэру Одессы Геннадию Труханову, в котором обратил внимание, что памятник Екатерине II, а также памятник Александру Суворову "в установленном законом порядке под охрану государства как объекты культурного наследия не принимались, а значит, для принятия мер по их демонтажу отсутствует необходимость в получении специальных разрешений в Министерстве культуры и информационной политики Украины или других органах охраны культурного наследия".

С учетом этого обладминистрация рекомендовала горсовету рассмотреть вопрос изъятия этих двух памятников из публичного пространства и перенести в музей, руководствуясь рекомендациями экспертного совета по вопросам декоммунизации и дерусификации, созданного приказом Министерства культуры и информационной политики Украины.