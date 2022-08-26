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В Риге снесли 79-метровый памятник советским воинам. Видео

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Памятник демонтировали три дня
Памятник демонтировали три дня
Фото: ЕРА

25 августа в столице Латвии Риге завершили демонтаж мемориала, который назывался "Памятник воинам Советской армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". Об этом сообщает Delfi.

Издание отмечает, что демонтаж всех элементов памятника занял три дня. 23 августа убрали скульптуры, изображающие советских воинов, 24-го – еще одну скульптуру, а 25-го – 79-метровую стелу.

Демонтаж стелы продолжался около семи часов. Ее падение показало в YouTube Associated Press

Решение властей Латвии демонтировать памятник было принято после открытого вторжения российской армии в Украину 24 февраля. Против демонтажа проводили акции протеста, часть участников которых была задержана.

ВИДЕО
Видео: Associated Press / YouTube
Контекст:

Мемориальный комплекс в Парке Победы в Риге был построен в 1985 году из бронзы, гранита и бетона, его высота достигает 79 метров. Памятник приурочен освобождению Латвии от гитлеровских войск.

Агентство LETA отметило, что это крупнейший в Латвии и вообще странах Балтии памятник советской эпохи.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Латвия, памятник, протесты, страны Балтии, Рига, мемориал, скульптура, акции протеста, демонтаж
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