В Риге снесли 79-метровый памятник советским воинам. Видео

Издание отмечает, что демонтаж всех элементов памятника занял три дня. 23 августа убрали скульптуры, изображающие советских воинов, 24-го – еще одну скульптуру, а 25-го – 79-метровую стелу.

Демонтаж стелы продолжался около семи часов. Ее падение показало в YouTube Associated Press.

Решение властей Латвии демонтировать памятник было принято после открытого вторжения российской армии в Украину 24 февраля. Против демонтажа проводили акции протеста, часть участников которых была задержана.

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Контекст:

Мемориальный комплекс в Парке Победы в Риге был построен в 1985 году из бронзы, гранита и бетона, его высота достигает 79 метров. Памятник приурочен освобождению Латвии от гитлеровских войск.

Агентство LETA отметило, что это крупнейший в Латвии и вообще странах Балтии памятник советской эпохи.