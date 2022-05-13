Власти Латвии намерены демонтировать памятник советским солдатам в Риге. В РФ выразили готовность его забрать

Мемориал был построен в 1985 году Фото: wikipedia.org

Речь идет о приостановке с 16 мая действия ст. 13 Соглашения между Латвией и РФ, датированного 1994 годом. Эта статья требовала от Латвии обеспечивать сохранение мемориальных сооружений.

Власти Латвии приостанавливают этот пункт до прекращения Россией вооруженной агрессии против Украины, полного вывода Москвой своих войск с украинской территории и возмещения Россией ущерба Украине.

Памятник в Риге, который местные политики называют "столб оккупации", намерены убрать "как можно скорее", в связи с чем прогнозируется поддержка этого вопроса в Рижской думе.

В Латвии начат сбор средств на демонтаж памятника, примерно за сутки около 10 тыс. человек пожертвовали на эти цели €193 тыс., отмечает Delfi.

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров заявил журналистам, что в случае демонтажа памятника в Риге его следует забрать в РФ. При этом российский сенатор считает, что Латвия может не позволить этого сделать, пишет "Комсомольская правда".