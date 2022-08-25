Киевсовет переименовал почти 100 улиц, переулков и площадей, связанных с РФ или советским прошлым, по остальным идут "тяжелые дебаты с советофилами"

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства. В том числе и в современной российско-украинской войне, – написал городской голова Киева. – Это важный шаг к тому, чтобы снизить лживые манипуляции и влияние российского агрессора на трактовку нашей истории".
Кличко опубликовал список некоторых из переименованных улиц и площадей. Так, улица Маршала Малиновского стала улицей Героев полка "Азов", а площадь Тульская – площадью Героев УПА.
По словам мэра Киева, процесс переименования в столице еще не завершен. Этот вопрос будет рассмотрен на следующем пленарном заседании Киевсовета, добавил Кличко.
"Мы продолжим работать над этими вопросами, чтобы завершить процесс дерусификации", – отметил мэр.
Депутат Киевсовета от "Голоса" Максим Нефьодов рассказал в Facebook, что по остальным топонимам идут "работа со специалистами и тяжелые дебаты с советофилами".
"Поэтому до сих пор не попали на переименование улицы Льва Толстого и иже с ними", – подчеркнул Нефьодов.
Новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей Киева выбирали жители города, сообщил пресс-центр Киевсовета.
"На рейтинговое электронное голосование было вынесено 296 объектов, которые были отобраны экспертной комиссией. С 15-го по 19 июня киевляне имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении "Киев Цифровой". Наименования, получившие наибольшую поддержку, были переданы в сессионный зал Киевсовета на голосование", – говорится в сообщении.
После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями (в Ужгороде – 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25). Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.
В Киеве планируют, кроме прочего, переименовать пять станций метро.
В июне в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он будет заниматься, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.