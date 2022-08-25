Киевсовет переименовал почти 100 улиц, переулков и площадей, связанных с РФ или советским прошлым, по остальным идут "тяжелые дебаты с советофилами"

Процесс переименования в Киеве еще не завершен, указал мэр Кличко Фото: kmr.gov.ua

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства. В том числе и в современной российско-украинской войне, – написал городской голова Киева. – Это важный шаг к тому, чтобы снизить лживые манипуляции и влияние российского агрессора на трактовку нашей истории".

Кличко опубликовал список некоторых из переименованных улиц и площадей. Так, улица Маршала Малиновского стала улицей Героев полка "Азов", а площадь Тульская – площадью Героев УПА.

По словам мэра Киева, процесс переименования в столице еще не завершен. Этот вопрос будет рассмотрен на следующем пленарном заседании Киевсовета, добавил Кличко.

"Мы продолжим работать над этими вопросами, чтобы завершить процесс дерусификации", – отметил мэр.

Депутат Киевсовета от "Голоса" Максим Нефьодов рассказал в Facebook, что по остальным топонимам идут "работа со специалистами и тяжелые дебаты с советофилами".

"Поэтому до сих пор не попали на переименование улицы Льва Толстого и иже с ними", – подчеркнул Нефьодов.

Новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей Киева выбирали жители города, сообщил пресс-центр Киевсовета.

"На рейтинговое электронное голосование было вынесено 296 объектов, которые были отобраны экспертной комиссией. С 15-го по 19 июня киевляне имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении "Киев Цифровой". Наименования, получившие наибольшую поддержку, были переданы в сессионный зал Киевсовета на голосование", – говорится в сообщении.