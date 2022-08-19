Во Львове решили перезахоронить с Марсового поля советских солдат и создать там мемориал героев Украины

"Останки военнослужащих советской армии и лиц периода Второй мировой войны перезахоронят с Марсового поля на улице Мечникова. [...] На этом месте обустроят мемориальный комплекс Героев Украины, в память об украинских военных, отдавших свою жизнь за независимость Украины", – говорится в сообщении.

Глава городского управления охраны исторической среды Лилия Онищенко объяснила, что хотя официально считается, что на Марсовом поле похоронены военные, погибшие во время Второй мировой войны, "однако большая их часть погибла в период с 1944-го по 1950 год во время карательных операций НКВД против украинцев на Галичине".

"Архитектурное решение мемориала – это чередование полос черного и красного гранита, что должно символизировать георгиевскую ленту. Очевидно, что такие символы не могут существовать сейчас и быть рядом с захоронениями замученных жертв Замарстыновской тюрьмы, воинов УПА и новейших героев", – подчеркнула она.

По словам чиновницы, будет объявлен архитектурный конкурс на новый проект мемориала.

"В наработанной предварительной концепции мемориала мы предусматриваем военные захоронения Героев Украины, парк-сквер памяти и мемориальную площадь. Это должно быть место тишины и размышлений", – сообщил главный архитектор Львова Антон Коломейцев.