В Мариуполе начался бунт коммунальщиков из-за невыплаты зарплат коллаборантами – Андрющенко

"Первое [предприятие] – "Зеленстрой", который отвечает за уборку и цветы. Два месяца на обещаниях – привет, забастовка", – написал Андрющенко.
Также, по его информации, бунтуют электрики, включая часть бригад "Россети". По словам советника мэра, причина та же – отсутствие зарплаты, но форма бунта другая.
Например, электрики отказываются подключать свет в некоторых районах и сообщают жителям, что света нет из-за конкретных виновников невыплаты зарплат, называя их фамилии, рассказал советник мэра.
Он напомнил, что раньше в городе бунтовали работники горводоканала и эти волнения были "первой ласточкой".
"Продолжение следует. Хотя от хищения бюджетов коллаборантами это не спасет", – резюмировал Андрющенко.
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
По данным Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.
Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".