В Мариуполе начался бунт коммунальщиков из-за невыплаты зарплат коллаборантами – Андрющенко

"Первое [предприятие] – "Зеленстрой", который отвечает за уборку и цветы. Два месяца на обещаниях – привет, забастовка", – написал Андрющенко.

Также, по его информации, бунтуют электрики, включая часть бригад "Россети". По словам советника мэра, причина та же – отсутствие зарплаты, но форма бунта другая.

Например, электрики отказываются подключать свет в некоторых районах и сообщают жителям, что света нет из-за конкретных виновников невыплаты зарплат, называя их фамилии, рассказал советник мэра.

Он напомнил, что раньше в городе бунтовали работники горводоканала и эти волнения были "первой ласточкой".

"Продолжение следует. Хотя от хищения бюджетов коллаборантами это не спасет", – резюмировал Андрющенко.