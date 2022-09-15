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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе начался бунт коммунальщиков из-за невыплаты зарплат коллаборантами – Андрющенко

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Оккупанты не платят зарплату мариупольским коммунальщикам
Оккупанты не платят зарплату мариупольским коммунальщикам
Фото: EPA

Работники двух предприятий временно оккупированного Мариуполя Донецкой области начали бунтовать, поскольку вместо зарплат получают от оккупантов только обещания, сообщил 15 сентября в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Первое [предприятие] – "Зеленстрой", который отвечает за уборку и цветы. Два месяца на обещаниях – привет, забастовка", – написал Андрющенко.

Также, по его информации, бунтуют электрики, включая часть бригад "Россети". По словам советника мэра, причина та же – отсутствие зарплаты, но форма бунта другая.

Например, электрики отказываются подключать свет в некоторых районах и сообщают жителям, что света нет из-за конкретных виновников невыплаты зарплат, называя их фамилии, рассказал советник мэра.

Он напомнил, что раньше в городе бунтовали работники горводоканала и эти волнения были "первой ласточкой".

"Продолжение следует. Хотя от хищения бюджетов коллаборантами это не спасет", – резюмировал Андрющенко.

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".

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