В оккупированном Мариуполе зафиксировано движение военной техники РФ в сторону Бердянска – Андрющенко

"Неожиданное движение военных колонн. Во-первых, вся военная техника инженерного направления. Особенно интересны понтоны через центр города в сторону Бердянска. Во-вторых, заезд техники из новоазовского направления, не донецкого. В-третьих – впервые в том числе в сторону Сартаны на север области. Продолжаем отслеживать ситуацию", – написал Андрющенко.

По его словам, оккупанты полностью выехали из поселка Мелекино.