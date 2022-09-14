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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мариуполе зафиксировано движение военной техники РФ в сторону Бердянска – Андрющенко

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По оккупированному Мариуполю, в сторону Бердянска, зафиксировано передвижение военной техники оккупантов
По оккупированному Мариуполю, в сторону Бердянска, зафиксировано передвижение военной техники оккупантов 
Фото: Андрющенко Time / Telegram

В оккупированном Мариуполе зафиксировано движение военной техники россиян в сторону Бердянска. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Неожиданное движение военных колонн. Во-первых, вся военная техника инженерного направления. Особенно интересны понтоны через центр города в сторону Бердянска. Во-вторых, заезд техники из новоазовского направления, не донецкого. В-третьих – впервые в том числе в сторону Сартаны на север области. Продолжаем отслеживать ситуацию", – написал Андрющенко. 

По его словам, оккупанты полностью выехали из поселка Мелекино.

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. До сих пор город остается под российской оккупацией.

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в настоящее время в Мариуполе остается 120–130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, военная техника, Бердянск, война России против Украины, Петр Андрющенко, вторжение России в Украину
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