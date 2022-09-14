В оккупированном Мариуполе зафиксировано движение военной техники РФ в сторону Бердянска – Андрющенко

"Неожиданное движение военных колонн. Во-первых, вся военная техника инженерного направления. Особенно интересны понтоны через центр города в сторону Бердянска. Во-вторых, заезд техники из новоазовского направления, не донецкого. В-третьих – впервые в том числе в сторону Сартаны на север области. Продолжаем отслеживать ситуацию", – написал Андрющенко.
По его словам, оккупанты полностью выехали из поселка Мелекино.
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. До сих пор город остается под российской оккупацией.
По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в настоящее время в Мариуполе остается 120–130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.
Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".