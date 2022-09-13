Люди стоят в километровых очередях за хлебом. В Мариуполе критическая ситуация с продуктами

"Мариуполь, критическая ситуация с продуктами питания! На фото километровая очередь людей за бесплатным хлебом. По мнению российских оккупантов, именно так выглядит "улучшение жизни", – говорится в сообщении.

По информации горсовета, стоять в унизительной очереди за хлебом людям приходится из-за отсутствия работы и денег.

"Нет денег, работы, обещанных заоблачных выплат. Даже гуманитарная помощь сильно сузилась до определенных льготных групп. По словам жителей, бесплатный "кирпичик" есть невозможно, он просто из муки и воды. Поэтому делают из него гренки, чтобы как-то употреблять в пищу", – рассказали власти о ситуации в городе.