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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Если бы у меня был выбор ехать ли в Мариуполь еще раз, я бы поехала". Пропагандисты опубликовали видео с пленной Пташкой с "Азовстали"

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Полищук одна из защитниц "Азовстали" в Мариуполе
Полищук – одна из защитниц "Азовстали" в Мариуполе
Скриншот: aRTel.doc / Telegram

Российские пропагандисты сняли видео с пленной украинкой, участвовавшей в обороне Мариуполя Донецкой области, Екатериной (Пташкой) Полищук. Ролик опубликован в Telegram-канале Artel.doc.

Пропагандисты представляют Полищук как снайпера "Азова" и "одну из самых опасных и идейных преступников", хотя девушка является медиком. С пропагандистами она общается на видео исключительно на украинском.

"Я считаю, что я максимально полезна, работая медиком. Я не пошла поваром, потому что плохо готовлю. Не пошла стрелком, пулеметчиком или артиллеристом. Считаю, что наибольшую пользу могу принести как медик", – говорит она на видео.

Медик также рассказала, что жалеет только о том, что материлась на одном из видео, и ей стыдно перед мамой.

"А если бы у меня был выбор ехать ли в Мариуполь еще раз, я бы поехала", – добавляет она.

Контекст:

21-летняя Екатерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж им. Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Мариуполь, Азовсталь, пленные, война России против Украины
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