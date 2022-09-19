"Если бы у меня был выбор ехать ли в Мариуполь еще раз, я бы поехала". Пропагандисты опубликовали видео с пленной Пташкой с "Азовстали"

Пропагандисты представляют Полищук как снайпера "Азова" и "одну из самых опасных и идейных преступников", хотя девушка является медиком. С пропагандистами она общается на видео исключительно на украинском.
"Я считаю, что я максимально полезна, работая медиком. Я не пошла поваром, потому что плохо готовлю. Не пошла стрелком, пулеметчиком или артиллеристом. Считаю, что наибольшую пользу могу принести как медик", – говорит она на видео.
Медик также рассказала, что жалеет только о том, что материлась на одном из видео, и ей стыдно перед мамой.
"А если бы у меня был выбор ехать ли в Мариуполь еще раз, я бы поехала", – добавляет она.
21-летняя Екатерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж им. Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.
Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.