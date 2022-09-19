"Если бы у меня был выбор ехать ли в Мариуполь еще раз, я бы поехала". Пропагандисты опубликовали видео с пленной Пташкой с "Азовстали"

Пропагандисты представляют Полищук как снайпера "Азова" и "одну из самых опасных и идейных преступников", хотя девушка является медиком. С пропагандистами она общается на видео исключительно на украинском.

"Я считаю, что я максимально полезна, работая медиком. Я не пошла поваром, потому что плохо готовлю. Не пошла стрелком, пулеметчиком или артиллеристом. Считаю, что наибольшую пользу могу принести как медик", – говорит она на видео.

Медик также рассказала, что жалеет только о том, что материлась на одном из видео, и ей стыдно перед мамой.

"А если бы у меня был выбор ехать ли в Мариуполь еще раз, я бы поехала", – добавляет она.