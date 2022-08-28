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В Украине появились комиксы о защитниках "Азовстали" и прятавшихся там мирных жителях

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Комикс "Я буду бороться за тебя" рассказывает историю любви командира полка "Азов" Дениса Прокопенко и его супруги Екатерины
Комикс "Я буду бороться за тебя" рассказывает историю любви командира полка "Азов" Дениса Прокопенко и его супруги Екатерины
Фото: inker.world

Журнал INKER в третьем выпуске опубликовал серию комиксов, посвященных украинским военным, защищавшим "Азовсталь", и гражданским, которые нашли убежище в подземельях завода. Как рассказала команда INKER журналистам портала #Шотам, этот выпуск журнала авторы презентовали в День Независимости Украины, чтобы еще раз напомнить украинцам об их героях.

Один из комиксов под названием "Я буду бороться за тебя" рассказывает историю любви командира полка "Азов", Героя Украины Дениса Прокопенко и его супруги Екатерины. В предисловии к комиксу сказано, что он создан на основе рисунков Екатерины.

"Слетай в ад и вернись" – это комикс, созданный на основе рассказа участника первой секретной операции по доставке помощи и эвакуации раненых с "Азовстали". Герой рассказал, как его команда преодолела 100 км над оккупированной территорией на вертолете.

Комикс "Тетя Суп" базируется на воспоминаниях Натальи Бабеуш – работницы меткомбината, которая кормила скрывавшихся от российских бомб в подземельях детей.

А "Бомбоубежище" – это история жены азовца, которая два месяца скрывалась в бункерах завода с четырехмесячным сыном на руках.

Над выпуском работали сценаристы и иллюстраторы Владимир Кузнецов, Максим Солнцев, Ярко Филевич, Линнисон, Алексей Черный, Людмила Самусь.

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных.

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Это произошло в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, война России против Украины, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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