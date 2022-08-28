В Украине появились комиксы о защитниках "Азовстали" и прятавшихся там мирных жителях

Один из комиксов под названием "Я буду бороться за тебя" рассказывает историю любви командира полка "Азов", Героя Украины Дениса Прокопенко и его супруги Екатерины. В предисловии к комиксу сказано, что он создан на основе рисунков Екатерины.
"Слетай в ад и вернись" – это комикс, созданный на основе рассказа участника первой секретной операции по доставке помощи и эвакуации раненых с "Азовстали". Герой рассказал, как его команда преодолела 100 км над оккупированной территорией на вертолете.
Комикс "Тетя Суп" базируется на воспоминаниях Натальи Бабеуш – работницы меткомбината, которая кормила скрывавшихся от российских бомб в подземельях детей.
А "Бомбоубежище" – это история жены азовца, которая два месяца скрывалась в бункерах завода с четырехмесячным сыном на руках.
Над выпуском работали сценаристы и иллюстраторы Владимир Кузнецов, Максим Солнцев, Ярко Филевич, Линнисон, Алексей Черный, Людмила Самусь.
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Это произошло в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.
По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.