В Украине появились комиксы о защитниках "Азовстали" и прятавшихся там мирных жителях

Комикс "Я буду бороться за тебя" рассказывает историю любви командира полка "Азов" Дениса Прокопенко и его супруги Екатерины Фото: inker.world

Один из комиксов под названием "Я буду бороться за тебя" рассказывает историю любви командира полка "Азов", Героя Украины Дениса Прокопенко и его супруги Екатерины. В предисловии к комиксу сказано, что он создан на основе рисунков Екатерины.

"Слетай в ад и вернись" – это комикс, созданный на основе рассказа участника первой секретной операции по доставке помощи и эвакуации раненых с "Азовстали". Герой рассказал, как его команда преодолела 100 км над оккупированной территорией на вертолете.

Комикс "Тетя Суп" базируется на воспоминаниях Натальи Бабеуш – работницы меткомбината, которая кормила скрывавшихся от российских бомб в подземельях детей.

А "Бомбоубежище" – это история жены азовца, которая два месяца скрывалась в бункерах завода с четырехмесячным сыном на руках.

Над выпуском работали сценаристы и иллюстраторы Владимир Кузнецов, Максим Солнцев, Ярко Филевич, Линнисон, Алексей Черный, Людмила Самусь.