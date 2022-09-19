В плену у оккупантов находятся до 50 женщин с "Азовстали", в том числе в предродовом состоянии – патронатная служба "Азова"

"Там у нас две беременные женщины, одна женщина из "Азова", вторая женщина – или пограничница, или морская пехота, я точно не знаю. Та, что не из "Азова", она уже вот-вот должна рожать. Та, что из "Азова" женщина, – на четвертом месяце беременности. [...] Они сейчас не могут нам отдать хотя бы двух беременных женщин. Мы уже молчим обо всех остальных, а там до 50 женщин", – сказала она.

Глава патронатной службы "Азова" отметила, что на "Азовстали", когда было принято решение прекратить сопротивление, "было очень много женщин", в том числе гражданских.

"У нас по договоренностям как раз после обмена тяжелыми ранеными должны были уходить женщины. [...] Я, правда, не понимаю – мировое сообщество уже настолько импотентно, что не может никоим образом повлиять?" – заявила Толкачева.

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