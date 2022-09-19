В плену у оккупантов находятся до 50 женщин с "Азовстали", в том числе в предродовом состоянии – патронатная служба "Азова"

"Там у нас две беременные женщины, одна женщина из "Азова", вторая женщина – или пограничница, или морская пехота, я точно не знаю. Та, что не из "Азова", она уже вот-вот должна рожать. Та, что из "Азова" женщина, – на четвертом месяце беременности. [...] Они сейчас не могут нам отдать хотя бы двух беременных женщин. Мы уже молчим обо всех остальных, а там до 50 женщин", – сказала она.
Глава патронатной службы "Азова" отметила, что на "Азовстали", когда было принято решение прекратить сопротивление, "было очень много женщин", в том числе гражданских.
"У нас по договоренностям как раз после обмена тяжелыми ранеными должны были уходить женщины. [...] Я, правда, не понимаю – мировое сообщество уже настолько импотентно, что не может никоим образом повлиять?" – заявила Толкачева.
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Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. В июне он уточнил, что оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали" – их перевезли в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".