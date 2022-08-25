МВД РФ объявило награду за помощь в задержании двух командиров "Азова". В Госдуме в марте утверждали, что они уже в плену

В России Величко и Немичева обвиняют в "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов" (ст. 317 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия, они якобы причастны к пыткам и убийствам не менее восьми российских военнослужащих, которые были захвачены в плен в Харьковской области.

Немичев в своем Telegram, реагируя на внесение в "список 10 особо опасных разыскиваемых преступников", заявил, что это признание и пообещал и дальше уничтожать врагов на фронте.

"Медуза" напомнила, что в конце марта депутат Госдумы, бывший командующий воздушно-десантными войсками РФ Владимир Шаманов сообщил, что Величко и Немичева якобы захватил российский спецназ, и они "просят о пощаде". В тот же день украинские военные отвергли утверждения депутата о том, что их взяли в плен.

"Я нахожусь в плену больных фантазий больных людей из соседней страны", – заявил Величко.

Немичев в своем Telegram опубликовал видео с Величко, в котором также опроверг заявления об их захвате в плен.