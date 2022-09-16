Почти вся Харьковская область деоккупирована – Зеленский

По данным Минобороны, ВСУ освободили около 8,5 тыс. км² в Харьковской области Фото: Mustafa Nayyem / Facebook

"На сегодняшний день почти вся Харьковская область деоккупирована. Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным", – написал президент.

Он напомнил, что российская армия находилась в Харьковской области более пяти месяцев.

"И за это время оккупанты даже не пытались сделать что-то для людей, а только уничтожали, забирали, вывозили. Оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома. Россия не может принести ничего, кроме геноцида", – подчеркнул Зеленский.

Президент опубликовал фото украинских фотографов из освобожденных районов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)