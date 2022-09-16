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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти вся Харьковская область деоккупирована – Зеленский

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По данным Минобороны, ВСУ освободили около 8,5 тыс. км&sup2; в Харьковской области
По данным Минобороны, ВСУ освободили около 8,5 тыс. км² в Харьковской области
Фото: Mustafa Nayyem / Facebook

Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков практически всю территорию Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram 16 сентября президент Украины Владимир Зеленский.

"На сегодняшний день почти вся Харьковская область деоккупирована. Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным", – написал президент.

Он напомнил, что российская армия находилась в Харьковской области более пяти месяцев.

"И за это время оккупанты даже не пытались сделать что-то для людей, а только уничтожали, забирали, вывозили. Оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома. Россия не может принести ничего, кроме геноцида", – подчеркнул Зеленский. 

Президент опубликовал фото украинских фотографов из освобожденных районов. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Теги: Харьковская область, Владимир Зеленский, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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