СБУ задержала 16 коллаборантов после деоккупации Харьковской области

13 из задержанных уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, 11 избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Всего в освобожденных населенных пунктах Харьковской области сотрудники СБУ провели углубленную проверку около 7 тыс. человек", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе оперативных действий сотрудники СБУ получили полные списки с учредительными данными представителей бывшей оккупационной администрации и тех, кто сотрудничал с ними.

Также СБУ обнаружила реестры "налоговой службы" захватчиков, в которые вносили все коммерческие структуры, финансировавшие вооруженную агрессию из-за уплаты "налогов" в бюджет России.

СБУ продолжает масштабные стабилизационные мероприятия в прифронтовых районах востока Украины.