СБУ задержала 16 коллаборантов после деоккупации Харьковской области

13 из задержанных уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, 11 избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Всего в освобожденных населенных пунктах Харьковской области сотрудники СБУ провели углубленную проверку около 7 тыс. человек", – говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе оперативных действий сотрудники СБУ получили полные списки с учредительными данными представителей бывшей оккупационной администрации и тех, кто сотрудничал с ними.
Также СБУ обнаружила реестры "налоговой службы" захватчиков, в которые вносили все коммерческие структуры, финансировавшие вооруженную агрессию из-за уплаты "налогов" в бюджет России.
СБУ продолжает масштабные стабилизационные мероприятия в прифронтовых районах востока Украины.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили около 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр.
В частности, 8 сентября была освобождена Балаклея. 10 сентября украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.
С начала деоккупации в Харьковской области по состоянию на 15 сентября полиция зарегистрировала 41 военное преступление.