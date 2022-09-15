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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала 16 коллаборантов после деоккупации Харьковской области

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СБУ продолжает выявлять коллаборантов на освобожденных территориях
СБУ продолжает выявлять коллаборантов на освобожденных территориях
Фото: Служба безпеки України / Facebook

После деоккупации Харьковской области Служба безопасности Украины задержала 16 коллаборантов и обнаружила списки всех должностных лиц оккупационных администраций. Об этом 15 сентября сообщает в Telegram пресс-служба СБУ.

13 из задержанных уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, 11 избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Всего в освобожденных населенных пунктах Харьковской области сотрудники СБУ провели углубленную проверку около 7 тыс. человек", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе оперативных действий сотрудники СБУ получили полные списки с учредительными данными представителей бывшей оккупационной администрации и тех, кто сотрудничал с ними.

Также СБУ обнаружила реестры "налоговой службы" захватчиков, в которые вносили все коммерческие структуры, финансировавшие вооруженную агрессию из-за уплаты "налогов" в бюджет России.

СБУ продолжает масштабные стабилизационные мероприятия в прифронтовых районах востока Украины.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили около 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр. 

В частности, 8 сентября была освобождена Балаклея. 10 сентября украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

С начала деоккупации в Харьковской области по состоянию на 15 сентября полиция зарегистрировала 41 военное преступление.

Теги: СБУ, Харьковская область, война России против Украины, Служба безопасности Украины, коллаборационизм, деоккупация
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