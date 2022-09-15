СБУ объявила о подозрении в госизмене Цареву, экс-нардепу Олейнику и "главе МИД ДНР"

Также о подозрении объявили "министру иностранных дел" террористической организации "ДНР" Наталье Никоноровой.

"Они известны своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами, а с начала российской агрессии в 2014 году скрывались от украинского правосудия. Досудебным следствием установлено, что 24 февраля 2022 года предатели незаконно за пределами пунктов пропуска пересекли государственную границу Украины и прибыли на временно оккупированную территорию Киевской области для помощи установлению на ней оккупационного режима", – говорится в сообщении.

По данным следствия, во временно оккупированной Катюжанке подозреваемые записывали интервью для российских СМИ, в которых называли украинские власти "нацистами" и приводили манипулятивные "факты", оправдывая российское вторжение, а также пропагандировали идеи "русского мира" и рассказывали о российских солдатах – "освободителях от нацизма".

"Установлено, что эти фигуранты в сопровождении вооруженных военнослужащих с РФ вторглись в церковь во время богослужения и склоняли жителей села к переходу на сторону врага. В частности, призвали признать оккупационные власти страны-агрессора и [признать] правомерными действия ее вооруженных формирований. Злоумышленники неоднократно посещали Катюжанскую общеобразовательную школу, в помещениях которой оккупанты пытали украинцев, в том числе пленных, а сам социальный объект превратили в огневую позицию", – говорится в сообщении.

СБУ объявила Цареву, Никоноровой и Олейнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 (госизмена в условиях военного положения) и по ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины).

Инфографика: ssu.gov.ua