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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ объявила о подозрении в госизмене Цареву, экс-нардепу Олейнику и "главе МИД ДНР"

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Цареву объявили о подозрении
Цареву объявили о подозрении
Фото: EPA

Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшим нардепам от Партии регионов Олегу Цареву и Владимиру Олейнику. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 15 сентября.

Также о подозрении объявили "министру иностранных дел" террористической организации "ДНР" Наталье Никоноровой.

"Они известны своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами, а с начала российской агрессии в 2014 году скрывались от украинского правосудия. Досудебным следствием установлено, что 24 февраля 2022 года предатели незаконно за пределами пунктов пропуска пересекли государственную границу Украины и прибыли на временно оккупированную территорию Киевской области для помощи установлению на ней оккупационного режима", – говорится в сообщении.

По данным следствия, во временно оккупированной Катюжанке подозреваемые записывали интервью для российских СМИ, в которых называли украинские власти "нацистами" и приводили манипулятивные "факты", оправдывая российское вторжение, а также пропагандировали идеи "русского мира" и рассказывали о российских солдатах – "освободителях от нацизма".

"Установлено, что эти фигуранты в сопровождении вооруженных военнослужащих с РФ вторглись в церковь во время богослужения и склоняли жителей села к переходу на сторону врага. В частности, призвали признать оккупационные власти страны-агрессора и [признать] правомерными действия ее вооруженных формирований. Злоумышленники неоднократно посещали Катюжанскую общеобразовательную школу, в помещениях которой оккупанты пытали украинцев, в том числе пленных, а сам социальный объект превратили в огневую позицию", – говорится в сообщении.

СБУ объявила Цареву, Никоноровой и Олейнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 (госизмена в условиях военного положения) и по ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины).

Инфографика: ssu.gov.ua
Инфографика: ssu.gov.ua

Контекст:

Часть Киевской области была оккупирована российскими войсками с конца февраля до конца марта. Украинские власти сообщили о полном освобождении региона 2 апреля.

В населенных пунктах региона были найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 9 сентября, в Киевской области обнаружили тела 1360 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.

Из-за российской агрессии в Киевской области повреждены или разрушены около 26 тыс. объектов. С частных жилых домов частично повреждены 12,5 тыс., полностью уничтожены – примерно 5 тыс. Среди многоэтажных жилых зданий частично повреждены 975, полностью разрушены – примерно 170. В области были полностью разрушены шесть детских садов, 51 – частично. Целиком разрушены четыре школы, 91 – повреждена. Частично разрушены 78 медицинских учреждений, две больницы полностью уничтожены. Такие данные в начале июля привел глава областной военной администрации Алексей Кулеба, он подчеркнул, что цифры будут уточняться.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Олег Царев, Владимир Олейник, Киевская область, госизмена, война России против Украины, подозрение, Наталья Никонорова, Катюжанка
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