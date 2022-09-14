СБУ задержала в Запорожье агента ФСБ с позывным "007"

Следствие выяснило, что жительница временно оккупированного Пологовского района Запорожской области была завербована спецслужбами России еще в начале полномасштабного вторжения. От своего российского "куратора" из ФСБ она получила позывной "007" и инструктаж по разведывательно-подрывной деятельности на территории региона.



"Для маскировки своих преступных действий приспешница агрессоров представлялась местным волонтером. На временно оккупированной территории она через свои личные связи собирала учредительные данные на участников партизанского движения на юге для их дальнейшего выявления", – сообщили в СБУ.



Женщина выехала с оккупированных территорий в Запорожье и там налаживала контакты с украинскими защитниками, чтобы установить места дислокации и перемещения подразделений ВСУ. Она создала анонимный Telegram-канал, через который планировала передавать российским "кураторам" полученные координаты и данные о количестве личного состава и техники сил обороны.



Передать собранную информацию агент "007" не успела — ее "разоблачили и нейтрализовали" сотрудники СБУ.



Следователи Службы безопасности сообщили женщине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст: После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.