Суд арестовал экс-главу одного из региональных управлений СБУ – ГБР

Экс-глава одного из областных управлений СБУ арестован по подозрению в госизмене Фото: gbr.gov.ua

"По материалам ГБР суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для действующего сотрудника СБУ, который до мая 2022 года возглавлял одно из региональных управлений службы", – говорится в сообщении.

Фамилия сотрудника СБУ и какое управление он возглавлял, при этом не называется, но, исходя из обстоятельств дела, речь может идти о бывшем начальнике управления СБУ в Харьковской области Романе Дудине.

11 сентября о задержании Дудина сообщили СМИ. 12 сентября пресс-служба Офиса генпрокурора подтвердила, что бывший начальник управления СБУ в Харьковской области, занимавший эту должность до мая 2022-го, задержан по подозрению в госизмене, такая же информация (без указания области) содержится в релизе ГБР..

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности главы СБУ в Харьковской области 29 мая.

"Я приехал, разобрался, уволил главу управления СБУ в области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Каковы мотивы, выяснят правоохранители", – заявил глава государства.

Дудин был назначен главой управления СБУ в Харьковской области в марте 2020 года.