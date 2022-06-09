Харьковский депутат Скорик об увольнении Дудина: Это банальная борьба за власть в регионе

Александр Скорик: Во-первых – его уволили, не выслушав. Во-вторых, очернив СБУ в Харьковской области, его лично и всю службу безопасности, его сотрудников Фото: Олександр Скорик / Facebook

"Во-первых – его уволили, не выслушав. Во-вторых, очернив СБУ в Харьковской области, его лично и всю службу безопасности, его сотрудников. Я его понимаю как человека, который все это время защищал Харьков, а в конце концов его традиционно, как бывает у нашей власти, когда на ухо нашептали определенные месседжи... А на самом деле все было не так. Я считаю, что то, что он говорит, – это правда, а его отстранение – это банальная борьба за власть в регионе", – отметил Скорик.

По его словам, 24 февраля Дудин действительно раздал оружие патриотическим объединениям.

"Это сыграло значимую роль в обороне города. Потому что с 5.00 ребята уже занимали оборонительные позиции", – сказал депутат.

Также он отметил, что считает работу СБУ в Харьковской области за все время войны очень эффективной.

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