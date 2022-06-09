Харьковский депутат Скорик об увольнении Дудина: Это банальная борьба за власть в регионе

"Во-первых – его уволили, не выслушав. Во-вторых, очернив СБУ в Харьковской области, его лично и всю службу безопасности, его сотрудников. Я его понимаю как человека, который все это время защищал Харьков, а в конце концов его традиционно, как бывает у нашей власти, когда на ухо нашептали определенные месседжи... А на самом деле все было не так. Я считаю, что то, что он говорит, – это правда, а его отстранение – это банальная борьба за власть в регионе", – отметил Скорик.
По его словам, 24 февраля Дудин действительно раздал оружие патриотическим объединениям.
"Это сыграло значимую роль в обороне города. Потому что с 5.00 ребята уже занимали оборонительные позиции", – сказал депутат.
Также он отметил, что считает работу СБУ в Харьковской области за все время войны очень эффективной.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Дудин был назначен главой управления СБУ в Харьковской области в марте 2020 года.
Зеленский во время видеообращения 29 мая сообщил, что уволил его. Президент отметил, что провел в этот день совещание с руководством Харьковской области. "Я приехал, разобрался, уволил главу управления СБУ в области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Каковы мотивы, выяснят правоохранители", – заявил глава государства.
Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели полномасштабного вторжения, однако им это не удалось. Часть области была оккупирована.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Дудин заявил в Facebook, что готов пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность. Экс-глава СБУ добавил, что, по его мнению, местная политическая элита, силовики и правоохранители, которые были приглашены на встречу с президентом, к защите города и региона "фактически отношения не имели, используя свое положение исключительно для политического пиара". Он попросил президента публично опровергнуть изложенную в обращении информацию о бездействии руководства Управления СБ Украины в Харьковской области "и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур".