Экс-руководителя харьковского управления СБУ подозревают в госизмене

"Задержан бывший начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области. Ему сообщено о подозрении в государственной измене и самовольном оставлении места службы, совершенном в условиях военного положения (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины)", – сообщили в ОГП.

По информации Офиса генпрокурора, 24 февраля подозреваемый "по собственной инициативе начал работать в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины".

"Он не обеспечил выполнение функций и задач, возложенных на УСБУ в области и совершил многоэтапные действия, направленные на отстранение главы Харьковской областной военной администрации от исполнения обязанностей. Кроме того, как сотрудник-военнослужащий СБУ, находясь в подчинении командующего группировкой войск "Харьков", самовольно покинул место службы и незаконно находился за пределами Харьковской области", – отмечается в сообщении.

В ОГП отметили, что подозреваемый также "отстранился от выполнения боевых распоряжений командующего и не организовал контрразведывательную и контрдиверсионную деятельность УСБУ в Харьковской области" и "не обеспечил участие подразделения в обороне Харькова в составе сил группировки войск "Харьков".