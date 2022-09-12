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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-руководителя харьковского управления СБУ подозревают в госизмене

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Подозреваемый экс-чиновник самовольно покинул место службы
Подозреваемый экс-чиновник самовольно покинул место службы 
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Бывшего начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области подозревают в государственной измене и самовольном уходе с места службы. Об этом 12 сентября сообщает Офис генерального прокурора (ОГП) в Telegram.

"Задержан бывший начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области. Ему сообщено о подозрении в государственной измене и самовольном оставлении места службы, совершенном в условиях военного положения (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины)", – сообщили в ОГП.

По информации Офиса генпрокурора, 24 февраля подозреваемый "по собственной инициативе начал работать в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины".

"Он не обеспечил выполнение функций и задач, возложенных на УСБУ в области и совершил многоэтапные действия, направленные на отстранение главы Харьковской областной военной администрации от исполнения обязанностей. Кроме того, как сотрудник-военнослужащий СБУ, находясь в подчинении командующего группировкой войск "Харьков", самовольно покинул место службы и незаконно находился за пределами Харьковской области", – отмечается в сообщении.

В ОГП отметили, что подозреваемый также "отстранился от выполнения боевых распоряжений командующего и не организовал контрразведывательную и контрдиверсионную деятельность УСБУ в Харьковской области" и "не обеспечил участие подразделения в обороне Харькова в составе сил группировки войск "Харьков".

Теги: СБУ, Украина, Харьков, госизмена, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора, вторжение России в Украину
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