Экс-начальника СБУ в Харьковской области Дудина задержали по подозрению в госизмене – СМИ

По словам собеседников, Дудина подозревают в государственной измене и уходе с места службы. По информации Общественного, задержание производилось в одной из областей на западе Украины.
О задержании Дудина также сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на источники.
Позже спикер Госбюро расследований Ольга Чиканова в комментарии "Укринформу" подтвердила, что Дудина задержали.
Дудин был назначен главой управления СБУ в Харьковской области в марте 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 29 мая сообщил, что уволил его "за то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".
Дудин заявил в Facebook, что готов пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность. Экс-глава СБУ добавил, что, по его мнению, местная политическая элита, силовики и правоохранители, которые были приглашены на встречу с президентом, к защите города и региона "фактически отношения не имели, используя свое положение исключительно для политического пиара".
Он попросил президента публично опровергнуть изложенную в обращении информацию о бездействии руководства управления СБ Украины в Харьковской области "и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур".