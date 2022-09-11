Экс-начальника СБУ в Харьковской области Дудина задержали по подозрению в госизмене – СМИ

По словам собеседников, Дудина подозревают в государственной измене и уходе с места службы. По информации Общественного, задержание производилось в одной из областей на западе Украины.

О задержании Дудина также сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на источники.

Позже спикер Госбюро расследований Ольга Чиканова в комментарии "Укринформу" подтвердила, что Дудина задержали.