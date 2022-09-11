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ПОЛИТИКА

Экс-начальника СБУ в Харьковской области Дудина задержали по подозрению в госизмене – СМИ

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Дудина уволили в конце мая
Дудина уволили в конце мая
Фото: Роман Владимирович / Facebook

Романа Дудина, который до конца мая возглавлял управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, задержали и выдвинули ему подозрение в госизмене. Об этом 11 сентября Общественному сообщили два источника в правоохранительных органах.

По словам собеседников, Дудина подозревают в государственной измене и уходе с места службы. По информации Общественного, задержание производилось в одной из областей на западе Украины.

О задержании Дудина также сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на источники.

Позже спикер Госбюро расследований Ольга Чиканова в комментарии "Укринформу" подтвердила, что Дудина задержали.

Контекст:

Дудин был назначен главой управления СБУ в Харьковской области в марте 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 29 мая сообщил, что уволил его "за то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".

Дудин заявил в Facebook, что готов пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность. Экс-глава СБУ добавил, что, по его мнению, местная политическая элита, силовики и правоохранители, которые были приглашены на встречу с президентом, к защите города и региона "фактически отношения не имели, используя свое положение исключительно для политического пиара".

Он попросил президента публично опровергнуть изложенную в обращении информацию о бездействии руководства управления СБ Украины в Харьковской области "и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Украина, Харьковская область, госизмена, Роман Дудин
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