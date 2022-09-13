В Харьковской области задержали коллаборантку – СБУ

"По данным следствия, женщина активно сотрудничала с россиянами. В мае 2022 года она согласилась занять псевдодолжность руководителя организационно-информационного отдела в местной администрации во временно оккупированном пгт Шевченково", – говорится в сообщении.
В июле женщине заочно объявили о подозрении в коллаборационной деятельности по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Тогда же ее объявили в розыск.
После освобождения поселка подозреваемую задержали. Сейчас она арестована.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе. В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 11 сентября сообщал, что в Харьковской области правоохранители предъявили более 100 подозрений в госизмене, часть подозреваемых задержана.