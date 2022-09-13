В Харьковской области задержали коллаборантку – СБУ

СБУ объявило женщине о подозрении в июле Фото: Служба безпеки України / Facebook

"По данным следствия, женщина активно сотрудничала с россиянами. В мае 2022 года она согласилась занять псевдодолжность руководителя организационно-информационного отдела в местной администрации во временно оккупированном пгт Шевченково", – говорится в сообщении.

В июле женщине заочно объявили о подозрении в коллаборационной деятельности по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Тогда же ее объявили в розыск.

После освобождения поселка подозреваемую задержали. Сейчас она арестована.

Война России против Украины. Главное (обновляется)